Aquest és el cotxe més car de la història: Costa 11 milions d'euros i podria ser de Cristiano Ronaldo

La indústria del luxe no sembla patir cap tipus de crisi. A principis de març, la marca de cotxes Bugatti exhibia al Saló de Ginebra 'La Voiture Noire', un vehicle del qual només s'ha fabricat una sola unitat i anunciava que havia estat venuda per onze milions d'euros. Aleshores només es va revelar que el comprador era un fan de la marca italiana. En les últimes hores, diversos mitjans asseguren que aquest comprador podria ser Cristiano Ronaldo. El futbolista portuguès és un amant dels cotxes esportius de luxe i té una àmplia col·lecció, entre els quals ja figura algun Bugatti, com ell mateix ha mostrat a les xarxes socials.

Per què costa 11 milions d'euros?

El Bugatti La Voiture Noire és una reinterpretació del Type 57 SC Atlantic de Jean Bugatti. Tots els components han estat fabricats a mà i inclou materials com la fibra de carboni que formen una estructura monobloc per crear una línia el més estilitzada possible i aconseguir, segons els seus creadors, un acabat "perfecte".

Equipat amb tots els avenços tecnològics, el cotxe compta amb un motor de vuit litres i 16 cilindres en 'W' sobrealimentat amb quatre turbos, capaç de donar 1.500 CV de potència i 1.600 Nm de parell màxim. Calça uns pneumàtics Michelin fets a mida amb un compost especial capaç d'aguantar a velocitats superiors als 400 km / h.