Una gran AVENTURA

Molt i molt bé havíem sentit parlar i llegit del «Desert dels Nens», una iniciativa solidària patrocinada per Hyundai Espanya que se celebra, ininterrompudament, des de fa 15 anys. Així que, quan vam rebre la invitació de Hyundai per experimentar en primera persona -i amb els nostres fills- les sensacions que produïa, no ho vam dubtar ni per un instant. Així, a bord d'un immaculat Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4x4 Automàtic, vam recórrer prop de 3.000 km a través del Marroc i bona part del sud d'Espanya, gaudint de les emocions que produeix ajudar gent molt necessitada i de la confortable i versàtil conducció del sorprenent Santa fe.

Després de carregar el SUV coreà amb quatre adults i el seu equipatge, vam sortir cap a Tarifa (Cadis), on un ferri ens va traslladar a Tànger, lloc de partida de l'expedició. Ni més ni menys que 60 vehicles i 207 persones, de les quals 66 eren nens menors de 14 anys -rècord històric de participació-. El viatge fins a Tànger ens va revelar l'elevat confort, la baixíssima remor i l'enorme espai disponible tant a l'interior com al maleter dels nostres Santa Fe. També resulten destacables els baixos consums obtinguts, malgrat el bon ritme que portàvem i el fet d'haver carregat molt els nostres cotxes.

El viatge va arrencar amb una primera etapa de més de 600 km, on els nostres Santa Fe van confirmar les seves capacitats i, com vam poder comprovar, els Kona i Tucson que completaven la caravana també van rendir a un nivell excel·lent. Fins i tot la furgoneta H-1, de la gamma d'industrials de Hyundai, va presumir d'un alt confort, molt espai i consums continguts. Marràqueix va ser la primera escala del viatge per, a continuació, creuar l'Atles camí de Boulmane Dades, passant per l'alt de Tichka i per Ait Ben Haddou, visita obligada camí del sud. A la tercera jornada el destí era la localitat de Tafraoute, i va ser en aquella ubicació on vam tenir el primer contacte amb les pistes, en una etapa en què hi havia una mica de tot: rius secs, zones de pedres, un enorme llac sec i, fins i tot, un petit oasi .

El dia va finalitzar amb la jornada de convivència entre nens espanyols i marroquins. A més, aquest era el primer punt en el qual treballaven les òptiques de la Fundació Alain Afflelou, que van revisar la vista a més de 700 nens, adults i gent gran al llarg del viatge.

La quarta jornada va començar amb la llarga caravana de 60 vehicles del viatge junts, que es van traslladar fins a la localitat de Fezzou. Allà s'inaugurava l'Escola Hyundai -Federico Granda, que s'ha construït al llarg de l'any gràcies a una iniciativa dels concessionaris Hyundai. A més, i gràcies a una altra iniciativa de la marca, s'ha construït una biblioteca a la localitat.

A principis del 2019 la xarxa de concessionaris Hyundai llançava una nova campanya de recaptació de fons, aquest cop amb el lema «Aigua en el desert». Gràcies a les 5.538 proves de conducció realitzades, s'ha recaptat un total de 26.690 euros, que es destinaran a portar aigua a una petita localitat del desert.

Molt emotiva va ser també l'entrega de material a l'Association Tafilalet de discapacitats d'Erfoud, i que va ser el colofó a aquesta quinzena edició del Desert dels Nens, que ja està treballant en la seva edició número 16.

En resum, un viatge fantàstic que ha posat de manifest tant les virtuts de la gamma SUV de Hyundai com les bones sensacions que desperta ajudar els que realment ho necessiten.