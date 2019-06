La Furgo Volkswagen bat tots els rècords

La Furgo Volkswagen és la concentració de furgonetes més multitudinària del nostre país, i enguany ha tornat a batre rècords assolint la xifra de participació més elevada en els seus 16 anys d'història. Al llarg de tot un cap de setmana, els més de 6.000 aficionats que van acudir amb un total de 800 furgonetes al càmping La Ballena Alegre van poder gaudir de la seva passió compartida per aquests mítics vehicles i de l'esperit de la marca.

Color, història i passió resumeixen un cap de setmana que va reunir el present, el passat i el futur de Volkswagen Vehicles Comercials. Unitats dels clàssics T1 i T2 van compartir protagonisme amb els models actuals de la marca i amb els que arribaran al mercat en els pròxims mesos, com el Grand California.

De fet, els assistents a la concentració van tenir l'oportunitat de veure en primícia a Espanya aquest nou model de la marca, amb el qual Volkswagen entra de ple en el segment Camper de vehicles grans. El Grand California, que arribarà en dues versions al mercat espanyol, gaudeix de totes les comoditats per viatjar en família, des d'àmplies lliteres per a quatre adults a cuina, bany, dutxa amb aigua calenta i una infinitat de detalls que justifiquen un preu final que supera els 70.000 euros.

Proves de conducció

A més, Volkswagen Vehicles Comercials va posar a disposició dels assistents els models de la seva gamma per a realitzar proves de conducció, i va oferir una edició limitada a 16 unitats -una per edició- del California 30 Aniversari amb condicions especials de finançament per a aquells que compressin la furgoneta durant la concentració.

Durant tot el cap de setmana els visitants van gaudir d'un complet programa d'activitats per a totes les edats, entre les quals van destacar la barbacoa, les classes de ioga a la platja, els tallers per a nens o el cinema a l'aire lliure. Un any més, el concurs de disfresses de furgonetes va mostrar el costat més creatiu i enginyós dels propietaris, que van aconseguir convertir les seves furgonetes en diligències de l'oest o en originals restaurants de menjar ràpid.

Però sense cap mena de dubte, la gran sorpresa del cap de setmana la va donar Horacio Llorens, ambaixador de la marca i 6 vegades campió del món de parapent acrobàtic, que va oferir una espectacular exhibició coincidint amb la foto de família en la qual es van reunir tots els assistents. Llorens va estar acompanyat per una altra ambaixadora de la marca, la 10 vegades campiona del món de kitesurf Gisela Pulido, que com no podia ser d'una altra manera va assistir a la trobada amb la seva California.