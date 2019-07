Marcada evolució

Si pensem en un vehicle per al repartiment de mercaderies, segur que el primer nom que ens ve a la memòria és el Fiat Ducato, un model que s'ha posicionat com a líder del mercat en els darrers cinc anys, que ha ocupat la primera posició en les vendes de dotze països diferents i que es troba totalment consolidat.

Una situació que implica una gran responsabilitat a l'hora de realitzar qualsevol canvi, de manera que la marca, conscient d'aquesta situació, ha col·laborat amb alguns dels seus principals clients per buscar solucions fetes a mida. A Fiat Professional són conscients que el mercat per internet ha canviat el repartiment de mercaderies, i per això han apostat per millorar la Ducato amb més tecnologia, més ajudes a la conducció i més eficiència.

La nova Ducato està equipada amb la tecnologia EcoPack, que garanteix l'estalvi d'energia i de combustible en benefici del cost total de propietat. En termes de propulsors i canvis, una altra novetat absoluta és el nou canvi automàtic «9Speed»: el millor del segment en termes de pes i que permet una conducció molt plaent i un ús encara més optimitzat del parell motor, que arriba a un valor rècord de 450 Nm en la versió de 180 cv.

Pel que fa a les motoritzacions, el motor 2.3 Liter ofereix està disponible en quatre potències: 120, 140, 168 i 180 cv, aquests darrers compatibles amb la nova caixa de canvis automàtica de nou velocitats. A més, i de forma prèvia a l'arribada del motor 100% elèctric previst per a l'any 2020, ofereix un motor 3.0 Liter de Gas Natural CNG amb 140 cv de potència. La caixa de nou velocitats, de convertidor de parell, millora la resposta del vehicle en els recorreguts per les ciutats i ajuda a aconseguir una major eficiència.

L'interior de la nova Ducato és molt més funcional i està pensat per al professional que es passa moltes hores al volant i que necessita tenir a mà l'organització, entre altres coses, dels documents que necessita per al repartiment diari de mercaderies a la ciutat. La modularitat segueix sent un dels aspectes més destacables de la nova Ducato, adaptant-se a la necessitat de tot tipus de professionals. Fins i tot ofereix una versió adaptada al transport de passatgers, que pot equipar de cinc a setze seients.

Evidentment, un vehicle professional com la Ducato necessita tots els ajuts a la conducció possibles per fer més fàcil el dia a dia dels transportistes. Inclou, entre d'altres, el Blind Spot Assist (BSA) per evitar els angles morts; el Rear Cross Path Detection (RCP), per detectar vehicles que s'acosten pels laterals quan s'està maniobrant, i el Full Brake Control (FBC), un ajut a la frenada d'emergència. El model també presenta una gran millora en infoentreteniment, amb la nova pantalla tàctil de 7 polzades desenvolupada per Mopar i que inclou la integració d'Apple CarPlay i Android Auto. Pel que fa als preus, aquests varien en funció del tipus de vehicle que escollim. La gamma té un preu de partida de 26.500 euros, corresponents al furgó 30 L1 H1 2.3 de 120 cv. El llistat de preus s'amplia en funció del model i l'acabat. Els clients interessats per la nova Ducato ja poden fer les seves comandes, tot i que les primeres unitats no arribaran fins després de l'estiu. Un any després arribarà la citada versió 100% elèctrica.

Fiat Professional també ens va avançar els nous canvis que afectaran els models Talento i Doblò. En el primer dels casos els canvis se centraran en les motoritzacions, amb potències que aniran des dels 120 fins als 170 cv. També s'incrementarà el nivell d'infoentreteniment amb una pantalla de set polzades. La Fiat Doblo, per la seva banda, arribarà amb tres nous nivells d'equipament que ajudaran els professionals a realitzar molt millor la seva feina, ja que es veurà augmentada la seva funcionalitat.