Polivalència al seu màxim exponent

Recentment vam assistir a la presentació de l'Skoda Superb 2019, on vam poder descobrir totes les novetats que incorpora el vaixell insígnia de la marca txeca en les seves versions Active, Ambition i Style. En aquesta ocasió tocava descobrir dos nous acabats: l'esportiu Sportline i el luxós Laurin & Klement, a més de l'esperadísima versió Scout, en la qual centrarem aquest reportatge per la seva gran importància.

La tercera generació del Superb és la primera a rebre aquesta famosa variant aventurera, que ja s'oferia als models Octavia, Karoq, Kodiaq i fins i tot el petit Fabia. El Superb Scout està enfocat a totes aquelles famílies que busquen un vehicle espaiós i polivalent com a alternativa als SUV de grans dimensions. Com en el cas d'aquests vehicles, està preparat per practicar una conducció que vagi més enllà de l'asfalt, i a més ofereix una habitabilitat i capacitat de càrrega major a gairebé qualsevol tot camí del mercat, ja que com que està basat en la carrosseria Combi gaudeix d'un gegantí maleter de 625 litres.

La versió Scout de l'Skoda Superb es distingeix a primera vista de la resta de la gamma per l'àmplia presència d'elements decoratius en tonalitats cromades i d'alumini: barres del sostre, marcs de les finestres, miralls retrovisors exteriors i part inferior dels para-xocs davanters i posteriors. Aquestes peces contrasten amb el color de la carrosseria, que de manera exclusiva per aquesta versió Scout està disponible amb el color Taronja Tangerine. Altres elements específics d'aquesta variant aventurera són els passos de roda i els reforços plàstics de la carrosseria i la protecció del motor, per evitar problemes en camins sense asfaltar. Tot i que la principal defensa en aquest cas és la major altura de la carrosseria, que s'ha elevat en 15 centímetres per poder superar obstacles amb més garanties. Aquesta distància lliure al terra s'aprecia perfectament des de la vista lateral del vehicle, on també destaquen les llandes Praga de 18 polzades. Finalment cal destacar la presència d'elements específics de l'Scout, com el distintiu a les aletes laterals amb el nom de la versió o l'emblema 4×4 a la porta del maleter.

A l'interior també s'ofereix un disseny distintiu. Llueix uns embellidors especials que imiten la fusta i tapisseries fetes amb una tela específica. Opcionalment es poden escollir uns seients de cuir i Alcàntara amb costures decoratives en color marró i la paraula «Scout» brodada al reposacaps.

Atès que l'Skoda Superb Scout està destinat a un ús aventurer en el qual en moltes ocasions la potència és crucial per poder sortir d'alguns problemes, la marca txeca tan sols el comercialitza amb les opcions mecàniques més potents de la gamma: el motor dièsel 2.0 TDI de 190 cv i el gasolina 2.0 TSI de 272 cv, sempre lligats al canvi automàtic DSG de 7 velocitats i a la tracció total.

Com és lògic, amb uns motors tan potents el rendiment de l'Skoda Superb Scout és extraordinari en qualsevol context. Per trams més enllà de l'asfalt gaudeix d'una funció off-road addicional en el Selector de modes de conducció, que actua sobre la potència i el sistema de tracció i aconsegueix que el cotxe augmenti notablement la seva capacitat en zones complicades.

I pel que fa al comportament en carretera, ofereix una qualitat de rodament digna de les berlines de representació més punteres del mercat. Es mostra molt silenciós, confortable, potent i estable, la qual cosa el distingeix de molts dels SUV alts i corpulents amb els quals pretén competir aquest nou membre de la família Skoda.