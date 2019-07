DS E-Tense, un nou corrent

DS inicia amb força la seva estratègia d'electrificació, creant una submarca denominada E-Tense que engloba tant els seus vehicles elèctrics com híbrids endollables, a més de serveis exclusius per als clients d'aquesta nova gamma sostenible.

La nova etapa per a la marca de luxe francesa arrenca amb l'obertura de comandes de dos models: el DS3 Cross-back E-Tense i el DS7 Crossback E-Tense 4x4. Amb aquests dos models, DS es converteix en el primer fabricant prèmium que ofereix un B-SUV totalment elèctric i el primer tot camí prèmium híbrid endollable, amb una autonomia de 58 quilòmetres lliure d'emissions.



DS3 crossback E-Tense

El DS3 Crossback és un tot camí d'ajustades dimensions però amb un ampli i luxós interior, la qual cosa, sumada a una qualitat de marxa i rodament inusuals en el seu segment, permet que sigui un vehicle tan recomanable per a un ús urbà com per emprendre llargs viatges per carretera.

En la seva versió E-Tense, aquest SUV compacte munta un propulsor totalment elèctric capaç de generar 136 cv de potència i 260 Nm de parell motor, la qual cosa assegura unes elevades prestacions: pot accelerar de 0 a 50 km/h en tan sols 3,3 segons.Aquest motor s'alimenta d'una bateria d'ions de liti, que gràcies als seus 50 kWh i a un avançat sistema de regeneració d'energia en desacceleracions i frenades, permet recórrer fins a 320 quilòmetres amb una sola càrrega segons l'exigent cicle WLTP.

Aquesta autonomia variarà notablement segons el mode de conducció escollit, ja que es pot triar entre un de «Normal», que s'enfoca al confort, «Eco» si es vol esprémer al màxim la durada de la bateria, i «Sport» per elevar el dinamisme. Alhora, es disposa de dos modes per a la recuperació de l'energia: Normal, que simula el comportament d'un motor de combustió interna, i Brake, que aplica una major desacceleració per ampliar la recàrrega de la bateria. Pel que fa al disseny, el DS3 Crossback E-Tense es distingeix per acabats en cromat setinat, un para-xocs del darrere exclusiu, llantes de 18'' Kyoto i el color Crystal Pearl per a la carrosseria.



DS7 crossback E-Tense 4x4

El DS7 Crossback E-Tense 4x4 també es distingeix de la resta de la gamma per la nova pintura o per les llantes de 19'' London. Però sense cap mena de dubte, el que el fa únic és el seu grup propulsor. En aquesta versió el tot camí més equipat de DS gaudeix d'una motorització híbrida endollable que combina un motor de gasolina de 200 cv amb dos motors elèctrics, que en conjunt ofereixen 300 cv de potència i 450 Nm de parell motor amb una autonomia lliure d'emissions de 58 quilòmetres. A més, en repartir els motors elèctrics la potència entre els dos eixos, s'obté una efectiva tracció total.

Com el seu germà petit, ofereix diferents modes de conducció, encara que en aquest cas s'eleven a cinc: Electric, Hybrid, Sport, 4WD i Confort. Aquest últim activa el sistema DS Active Scan Suspension, que ajusta la suspensió a les condicions de la carretera per elevar al màxim la qualitat de vida a bord. Finalment hi ha la funció E-Save, que reserva la càrrega de la bateria per a quan el conductor decideixi usar-la.

Serveis exclusius

Els propietaris d'un model E-Tense gaudiran de serveis exclusius com Charge F2MPass, que a través d'una subscripció permet accedir a la xarxa de punts de recàrrega associats a DS Automòbils. D'altra banda l'app MyDS permet controlar des del telèfon intel—ligent diferents funcions del vehicle.