Skoda, l'inici d'una nova era electrificada

Aprofitant la celebració del Campionat Mundial d'Hoquei sobre Gel, del qual Skoda és patrocinador oficial, la marca txeca presenta oficialment el seu desembarcament en una nova era elèctrica. Ho fa sota una nova submarca que s'anomena iV, de la qual el Superb iV i el Citigoe iV són els dos primers models.



Elèctric urbà

El Citigoe iV marca l'entrada d'Skoda en l'era de la mobilitat completament elèctrica. És el primer vehicle totalment elèctric produït pel fabricant txec en els seus 120 anys d'història. Es produirà a la planta eslovaca de Bratislava, i està prevista la seva arribada al mercat a final d'aquest any 2019.

Amb 3.597 mm de llarg i 1.645 mm d'ample, el ràpid urbà lliure d'emissions és perfecte per a la ciutat. Disposa d'un maleter de 250 litres, ampliable fins als 923 modificant la configuració dels seients. El seu motor elèctric té una potència de 61 kW, i la bateria d'ions de liti li permet homologar una autonomia de 265 km en cicle WLTP. Si s'esgota l'energia, la bateria es pot carregar al 80% en tan sols una hora amb un carregador ràpid de 40 kW DC, utilitzant un cable de càrrega CCS. Una bateria que està situada al terra del vehicle i que consta d'un total de 168 cel—les. La seva velocitat màxima és de 130 quilòmetres hora, i és capaç d'accelerar de 0 a 100 km/h en uns respectables 12,5 segons.



Híbrid endollable

El Superb iV és el primer model d'Skoda que equipa la propulsió híbrida endollable. Està equipat amb un motor de gasolina 1.4 TSI que genera 156 CV i un motor elèctric de 85 kW. La potència màxima és de 218 CV, la qual cosa permet una mobilitat especialment sostenible sense comprometre el dinamisme.

L'Skoda Superb iV compleix la normativa d'emissions Euro 6d TEMP. Les emissions de CO2 de l'automòbil són inferiors a 40 g/km, i la bateria de 13 kWh li permet aconseguir una autonomia totalment elèctrica i lliure d'emissions de fins a 55 km segons l'exigent cicle WLTP. A més, la berlina txeca es pot carregar utilitzant un endoll estàndard, un wall-box o mentre es condueix amb el motor de gasolina, així com mitjançant la recuperació d'energia de frenada. En aquest sentit, quan es fa servir en combinació amb el motor de gasolina, l'autonomia és de 850 km. A més, el Superb iV està equipat amb l'última generació de sistemes d'infoentreteniment.

Utilitzant el wallbox amb una càrrega de sortida de 3.6 kW es pot recarregar el vehicle en tres hores i mitja, tot i que també es pot utilitzar un endoll estàndard com el que podem trobar en els nostres domicilis.

Gràcies a un nou para-xocs davanter, el Superb ha crescut en 8 mm, fins a arribar als 4.869 mm. La distància entre eixos, l'amplada i l'alçada segueixen sent els mateixos. A més, està equipat amb fars Matrix Full LED. A l'interior, els detalls cromats, les noves tapisseries dels seients i les costures de colors en contrast ofereixen nous detalls. Amb una quantitat extremadament generosa d'espai interior i una capacitat de maleter de 625 litres, el Superb continua sent la referència del segment.

Aquest model es fabricarà a la planta de Kvasiny, a la República Txeca, i està previst l'inici de la seva comercialització la propera tardor, tant en la versió híbrida endollable com en les versions de gasolina i dièsel.