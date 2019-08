Jaguar explica la veritat sobre el dièsel

El dièsel ha passat en pocs anys de ser l'opció prioritària per a pràcticament la totalitat d'automobilistes que pensaven en comprar-se un nou vehicle, a ser un combustible injuriat davant de la resta d'opcions mecàniques que hi ha al mercat, a causa d'una ben orquestrada però infundada "demonització" d'aquest combustible.

S'ha aconseguit que el dièsel es percebi com l'únic combustible que és perjudicial per al medi ambient i per a la salut pel seu elevat nivell d'emissions contaminants, quan la veritat és que a dia d'avui les motoritzacions amb aquest carburant són tant o més netes que les de gasolina. I el millor exemple d'això el trobem en la gamma de propulsors dièsel de la marca Jaguar, que s'erigeix en l'actualitat com una de les més netes del món, sense renunciar per això a un rendiment extraordinari i a una eficiència envejable.

La campanya de demonització del dièsel òbvia la dada més important: l'"edat" del propulsor. Basa les seves estadístiques de contaminació en motors antics, principalment anteriors al 2006, que sí que són els responsables de les grans emissions de partícules nocives a les nostres carreteres i ciutats. Però en aquesta campanya no es parla dels nous motors, aquells matriculats a partir del 2014, que a causa dels seus baixíssims índexs d'emissions compten amb l'etiqueta "C" de la DGT, igual que els propulsors gasolina.

Els moderns motors dièsel EU6 de Jaguar ofereixen uns nivells d'emissions de NOx comparables als que ofereixen els motors de gasolina però amb unes emissions de CO 2 entre un 20% i un 25% menors, una dada que un cop més es deixa de banda en gairebé qualsevol estudi que es publica. A més, la firma britànica va reduir entre el 2004 i el 2016 les emissions de NOx en més d'un 84% el que afegit a l'acció dels filtres de partícules dièsel (DPF) dels seus vehicles, aconsegueixen capturar el 99,9% de totes les partícules nocives, aconseguint compondre una de les gammes de motors dièsel més netes del món.

Etiqueta "C" de la DGT

Les baixes emissions contaminants dels motors dièsel de Jaguar permeten a models com el SUV compacte E-PACE o el seu germà gran F-PACE, a més de les berlines XF i XE, lluir en els seus parabrises l'etiqueta "C" de la DGT, per el que no es veuen afectats per les prohibicions d'accés a la ciutat.

Aquest distintiu permet als vehicles dièsel de Jaguar circular per la M-30 i el seu interior, així com al municipi de Madrid en els escenaris de contaminació 1, 2, 3 i 4, a més d'aparcar a la zona SER a l'escenari 1.



Gamma de motors Ingenium

La punta de llança de l'estratègia tècnica de Jaguar es diu Ingenium i afecta tant als motors gasolina com dièsel. Fabricats al Manufacturing Centre de Regne Unit, aquests propulsors permeten oferir una major economia de combustible i menors emissions de CO 2 , alhora que millorem el rendiment global del vehicle. En casos com el XF i XE, a més dels SUV E-PACE i F-PACE dotats dels motors dièsel Ingenium de Jaguar, el consum de combustible es redueix fins a un 20% respecte a models gasolina de similars prestacions i característiques.

Sense descuidar la potència, tant de motor i suavitat que els clients esperen d'un Jaguar, els propulsors Ingenium dièsel compten amb la major lleugeresa i eficiència possibles gràcies a un disseny tan avançat com extraordinari. Estan construïts íntegrament en alumini i compten amb dos eixos d'equilibrat per reduir al màxim les vibracions que puguin filtrar-se en l'habitacle, a més de ser un dels propulsors més silenciosos de la seva categoria.

Amb aquests motors, els vehicles de la gamma Jaguar es converteixen en autèntics referents pel que fa a sostenibilitat en les seves respectives categories, com es demostra en el cas del Jaguar XE, que llança un consum de combustible de només 3,8 l / 100 km, equivalents a unes emissions de CO 2 de 99 gr / km.