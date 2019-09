Totalment connectat

No és d'estranyar que el Fiat Panda s'hagi convertit en el vehicle urbà més venut a Europa durant quinze anys i en el vehicle més venut a Itàlia des de l'any 2012. I és que, després de llançar fa un any la primera versió del Panda Waze, el seu rotund èxit ha fet que la companyia italiana presenti una renovada versió d'aquest model tan popular, especialment entre els conductors més joves.

La nova edició especial del Panda es distingeix per l'emblema «Waze» en els parafangs davanters i per incloure per primera vegada una carrosseria en dues tonalitats, ja que el sostre negre es pot combinar amb els colors Blanc Gelato, Blau Giotto, Groc Sole, Gris Moda, Vermell Amore i Gris Metal·litzat Colosseo. A més, per crear encara un contrast superior a la part exterior, el vehicle llueix nous detalls en color negre brillant a la placa protectora, les manetes de les portes i les tapes dels retrovisors. El disseny exterior del Panda Waze es completa amb les llantes en dos colors de 15 polzades.

Pel que fa al disseny interior, destaquen especialment els seients de teixit negre del vehicle i les costures en color blanc i verd, que aporten un contrast cromàtic i resulten ideals per donar un estil més juvenil i dinàmic a un habitacle on predominen les formes quadrangulars.

Fiat ofereix al mercat espanyol el nou Panda Waze amb dues motoritzacions. La primera correspon al motor de gasolina 1.2 de 69 cavalls de potència, amb caixa de canvis manual de cinc velocitats i tracció davantera. Aquesta versió és capaç d'aconseguir una velocitat màxima de 155 km/h i d'accelerar de 0 a 100 km/h en 14,5 segons. La segona opció és un motor de gasolina de 0,9 litres de cilindrada i 85 cavalls de potència, amb caixa de canvis manual de cinc velocitats i la possibilitat d'equipar tracció total. Aquesta versió més potent és capaç d'aconseguir una velocitat màxima de 164 km/h, i d'accelerar de 0 a 100 km/h en 12,7 segons.

Connectivitat

No obstant això, el que realment crida l'atenció de la nova sèrie especial Panda Waze és que marca un important avanç en matèria d'infoentreteniment, amb la integració de dues aplicacions úniques per a telèfons intel·ligents: «Waze» i «Panda Uconnect». Totes dues es poden utilitzar simultàniament sense cap problema.

Quant a la seva finalitat, Waze és una aplicació de navegació gratuïta que informa sobre l'estat de la carretera en temps real a través d'una comunitat activa de més de 115 milions d'usuaris. L'objectiu de Waze és identificar la millor ruta i estalviar temps durant els trajectes diaris.

Ara, la navegació de Waze està integrada al «Panda Uconnect», una aplicació que permet utilitzar el telèfon mòbil del conductor com una extensió del cotxe, interactuant de forma directa amb la pantalla del dispositiu per accedir a totes les funcions d'infoentreteniment del vehicle (com per exemple canviar l'emissora de ràdio, ajustar el volum, gestionar trucades, etc.). També és possible fer servir una funció de l'aplicació per fer fotos i vídeos a bord i guardar-los directament a la galeria del telèfon intel·ligent. Alhora, «Panda Uconnect» disposa dels serveis «Find myCar», que ajuda a localitzar on està estacionat el vehicle, i «My Car», que permet consultar i verificar els paràmetres del cotxe i, en cas que sigui necessari, trucar directament al Centre d'Atenció al Client de Fiat o l'assistència en carretera.

D'altra banda, el nou Panda Waze pot equipar també el «Mopar Connect» de forma opcional. Es tracta d'un nou conjunt de serveis dedicats a la seguretat i al control remot del cotxe. Aquest sistema inclou l'assistència en cas d'accident i la ubicació del vehicle en cas de robatori. A més, el conductor podrà controlar diferents funcions de forma remota, com l'excés de velocitat del vehicle o el bloqueig i desbloqueig de les portes.

En definitiva, el nou Fiat Panda Waze és un model que fa que les solucions més intel·ligents, que simplifiquen i milloren la vida al volant, siguin assequibles per a tots els usuaris.