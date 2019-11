Al mal temps, més atenció al volant

Els fenòmens meteorològics afecten l'estat de les carreteres i els conductors es veuen en la necessitat d'adaptar-se a pluja, neu, boira€ Cal adequar la conducció per evitar contratemps que posin en risc la seguretat de les persones. És indispensable ser conscient del funcionament del vehicle i que les condicions de la carretera poden variar.

Sense anar més lluny, la pluja és un dels fenòmens meteorològics més freqüents que dificulten la circulació i la conducció. És important tenir en compte que la pluja és més perillosa a l'inici, quan la carretera no està encara gaire molla. Amb les primeres gotes, la mescla de greix i pols converteix l'asfalt en una superfície molt relliscosa. Però no són les úniques inclemències del temps que poden afectar l'estat de les vies: la neu és un altre dels fenòmens davant els quals cal anar ben preparat. Els pneumàtics perden adherència a l'asfalt. Per a això, Autopistas recomana amb l'arribada del fred extremar la precaució en la conducció, preparar els desplaçaments amb antelació, així com disposar dels mitjans i equipament necessaris per a garantir la seguretat en cas de necessitar-ho.



Informació de trànsit en temps real

Conèixer l'estat del trànsit en temps real és un dels grans aliats dels conductors. Des dels Centres d'Operacions i Seguretat Viària d'Autopistas ofereixen serveis els 365 dies de l'any, 24 hores.

Autopistas posa a la disposició dels usuaris informació del trànsit en temps real perquè coneguin de primera mà qualsevol incidència que es produeixi en la via. Des del Centre, a través de les càmeres, es pot visualitzar la situació i facilitar informació als conductors abans que arribin a la incidència.

Les autopistes disposen de panells informatius que estan col·locats de manera estratègica, un telèfon d'atenció al client (902 20 03 20 / 93 492 78 27), pàgina web www.autopistas.com, el canal de Twitter @infoautopista i l'App autopistes en ruta.



Serveis d'assistència en carretera

A més de la informació oferta en temps real per Autopistas, existeixen un conjunt de serveis que es coordinen des dels centres d'operacions i que estan en contacte permanent amb les institucions responsables de la gestió del trànsit: el Servei Català de Trànsit a Catalunya, la Direcció General de Trànsit (DGT) i la Direcció de Trànsit del Govern Basc.

Entre els serveis d'assistència i serveis viaris cal destacar el sistema d'eCall integrat en autopistes en ruta, l'app mòbil d'Autopistas. Es tracta d'un sistema de trucada d'emergència a bord integrat en l'aplicació mòbil basat en el 112 europeu i semblant al sistema eCall proposat per la Unió Europea, la implantació del qual és obligatòria en tots els vehicles nous a partir del 2018. Amb aquest sistema es busca accelerar l'actuació dels serveis d'emergència en cas de detectar una frenada brusca en el vehicle, ja que s'activaria automàticament el protocol d'emergència mitjançant geolocalització del vehicle en cas d'accident.

Un altre dels serveis que estan disponibles 24 hores els 365 dies de l'any són els pals SOS situats cada dos quilòmetres. Aquests són clarament identificables pel seu color taronja i pel símbol internacional de petició d'auxili.

Finalment, Autopistas té concertat un servei d'assistència mecànica que accepta l'Assistència en ruta de qualsevol companyia asseguradora.



Consells de conducció amb neu



La conducció amb neu es pot complicar, entre altres coses, perquè els pneumàtics perden adherència a l'asfalt. Per garantir la màxima seguretat és fonamental ser previngut i conscient que cal adaptar la conducció a la situació.

Abans de sortir

Es recomana usar pneumàtics d'hivern, però si opteu per una altra alternativa, porteu sempre cadenes i assegureu-vos de saber col·locar-les

Comproveu que els pneumàtics estan en bon estat i que tenen la pressió adequada. Si de manera habitual conduïu per zones on la neu pot estar present, hi ha una àmplia gamma de pneumàtics d'hivern que s'adapten a aquestes condicions.

Retireu el gel i la neu dels vidres abans de sortir.



Durant el viatge