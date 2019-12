Seat gamma TGI, alternativa real

La gamma TGI de Seat ha aconseguit fer una volta a Espanya amb uns consums que, en conducció completament normal i comparant-los amb els dels seus germans de gasolina i dièsel, van situar-se fins i tot per sota en alguns moments de les dades d'homologació. I el que és més important: tot plegat es tradueix en uns costos d'ús impactants. Valors que converteixen cotxes com el León ST 1.5 TGI amb canvi DSG en una opció molt recomanable entre els vehicles que considerem eco.

I quines són aquests dades? 800 quilòmetres recorreguts amb una inversió de tot just 27,45 euros i amb una despesa mitjana de GNC 3,43 euros per cada 100 quilòmetres. Amb aquest pressupost, cap altre vehicle amb motorització exclusivament tèrmica pot oferir uns valors similars. Segons les dades aportades per Seat al final de la ruta, per igualar els costos amb el GNC un cotxe de gasolina hauria de registrar un consum mitjà de 2,54 l/100 km; per la seva banda, un dièsel necessitaria registrar 2,7 l/100 km.

Economia de consum

En aquesta prova a consciència i sotmetent el León ST TGI de 130 cv de potència i canvi DSG de set velocitats a una conducció normal, el resultat va ser sorprenent. A la primera etapa, que va unir Madrid amb Bilbao, vam recórrer 444 quilòmetres amb una mitjana de 3,12 kg/100 km, és a dir, més de quatre dècimes inferior a les dades d'homologació.

El segon dia, amb 356 km al davant amb més varietat de vies i un vent que va ser de cua, la dada va ser sensiblement pitjor: 4,79 kg/100 km. En total, la mitjana de les dues jornades va ser de 3,86 kg/100 km. Per fer els 800 quilòmetres de la ruta vam repostar un total de 30,9 quilograms de GNC, amb un cost total de 27,46 euros.



Llargues distàncies? És clar!

Aquesta ruta, que arrencava sempre des de Madrid, es va ramificar cap a l'est, el nord i el sud de la Península. Ha resultat molt útil per constatar amb xifres reals el gran avantatge que aporta la gamma TGI de Seat i comprovar que és perfectament compatible amb viatges de llarga distància. Primer, perquè la xarxa de distribució de gas natural comprimit segueix creixent (actualment disposa de setanta punts de recàrega i 39 en projecte), i segon perquè la seva autonomia ho permet. Això és així perquè tots els cotxes de gas de Seat disposen d'un dipòsit auxiliar de gasolina.