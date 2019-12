Nissan Juke 2020, evolució del pioner

Quan ara fa nou anys Nissan va posar a la venda el Juke, va crear un nou segment, conegut com "B SUV". I no només va ser el primer tot camí d'aquesta mida, sinó que el seu arriscat i atractiu disseny va trencar esquemes i va revolucionar el mercat. El resultat ha estat un èxit molt contundent, tot i l'arribada al segment de competidors molt qualificats com els Renault Captur, Seat Arona, Hyundai Kona, etc. Malgrat la competència, el Juke sempre mantingut entre els models més venuts del segment.

A l'hora de dur a terme la seva renovació, Nissan ha destinat molts esforços en tractar de conservar la seva forta identitat, millorant-la en tot allò que no agradava als seus usuaris. Així, el nou Juke és més gran -creix fins als 4,21 metres de longitud- i còmode, amb un maleter més aprofitable de 422 litres; una major càrrega tecnològica, un interior molt millorat i una gamma més simple i senzilla.



UN ÚNIC MOTOR

La gamma Juke s'articula al voltant d'un nou propulsor de gasolina de tres cilindres i un litre, que desenvolupa una potència de 117 CV gràcies a un turbocompressor. La seva xifra de parell és de 180 Nm, però amb la funció d'acceleració màxima puntual pot arribar als 200 Nm durant uns quants segons. Amb aquest motor, el nou Juke es mou amb lleugeresa, ja que necessita uns 10 segons per accelerar des de 0 fins a 100 km/h i la seva punta de velocitat arriba fins als 180 km/h.

El consum s'ha ajustat també a uns 6 litres de mitjana, depenent de si munta la caixa de canvis manual de sis relacions o bé l'automàtica de doble embragatge i set velocitats. Una caixa que, per cert, és infinitament millor a l'antiga CVT de l'anterior generació i que permet un maneig seqüencial amb les lleves del volant. En tot cas, la tracció va sempre dirigida a l'eix davanter.



DIVERSOS ACABATS

S'han previst cinc acabats per al nostre mercat: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna i N-Design. Des de l'acabat d'accés a la gamma trobem el sistema de reconeixement de senyals, les llums Led amb canvi automàtic de llums, la frenada d'emergència amb detecció de ciclistes i vianants, el control de velocitat, l'aire condicionat o l'entrada Bluetooth per al sistema d'àudio.

Pujant de nivell apareixen les llantes de fins a 19 polzades, l'equip multimèdia amb pantalla de 8 polzades i connectivitat amb Android Auto i Apple Carplay, el climatitzador, el fre d'estacionament per botó, els seients de pell o el sistema de càmeres de 360º, entre altres. Un altre dispositiu interessant és el ProPILOT de Nissan, que pot equipar-se en el Juke a partir dels nivells intermedis. Combina el sistema de manteniment de carril i el programador de velocitat actiu per aconseguir una conducció més relaxada, tot i que com és lògic el conductor no es pot desentendre dels comandaments.

El nou Juke segueix sent diferent, però ara és més pràctic i agradarà a més gent. A la presentació vam tenir l'oportunitat de provar-lo amb tots dos canvis, manual i automàtic, i en totes les circumstàncies possibles: recorreguts urbans, d'autopista i muntanya. A més de ser més còmode i pràctic, gràcies als seus tres programes de conducció -ECO, Normal i Sport- i a les múltiples ajudes a la conducció, aquest Juke resulta més senzill i gratificant de conduir, sense sorolls ni vibracions. Fins i tot pot ser un model divertit, si estirem l'elàstic motor i juguem amb el canvi automàtic, que aconsegueix extreure un gran rendiment del motor tricilíndric.

En definitiva, un producte excel—lent del qual Nissan espera vendre 10.000 unitats anuals, i que està disponible a un preu que parteix dels 19.900 euros.