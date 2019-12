Toyota Espanya ha matriculat la primera unitat de Toyota Mirai, el seu vehicle de pila de combustible, que utilitza hidrogen com a font d'energia i que ha arribat a Espanya en el marc de la Cimera de Clima (COP25) per erigir-se com una alternativa de mobilitat zero emissions . Una flota de 12 Toyota Mirai es posarà en circulació dins del projecte d'instal·lació de la primera estació de servei d'hidrogen per a vehicles de pila de combustible.