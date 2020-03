Subaru Forester EcoHybrid, híbrid de tracció total permanent

Amb més de 102 anys d'existència com a fabricant japonès que opera en els sectors de l'automoció i l'aeronàutica, Subaru s'ha caracteritzat per una concepció mecànica dels seus automòbils molt particular, i equipa els motors Boxer de cilindres oposats i sistema de tracció total permanent.

En aquest segle, Subaru gairebé ha fabricat 20 milions de motors Boxer, així com 18,5 milions de sistemes de tracció total (AWD). Tot plegat, unes xifres extraordinàries per a una marca que a final d'any aconseguirà el seu vuitè rècord mundial de vendes, haver posat en circulació més d'1 milió d'unitats i que al mercat espanyol, l'any 2018, va aconseguir un 38% de creixement, el setè any consecutiu que creix.

Avalada pels seus sistemes mecànics de seguretat, Subaru incideix amb el model Forester, un dels seus SUV més destacats. Tota la gamma de models disposa de sistemes Eco, i com no podia ser d'una altra manera el nou Forester Eco Hybrid té dos motors, un de combustió que desenvolupa 150 cv i un altre d'elèctric que rendeix 12,3 kW i va associat a una bateria de 118 volts. Tots aquests elements mecànics van transmetent la seva força a l'asfalt mitjançant una caixa de canvis automàtica Lineartronic, que distribueix la potència de forma permanent entre els dos eixos.

Aquest Forester de cinquena generació, que creix en totes les seves dimensions respecte al seu predecessor, s'ha desenvolupat sobre la reeixida Plataforma Global de Subaru, estrenada per l'Impreza i el crossover XV. Es tracta d'un xassís que aconsegueix una millora significativa pel que fa a comportament dinàmic, nivell de dinamisme i estabilitat, així com més capacitat per esquivar riscos imprevistos, una direcció més sensible i unes vibracions excepcionalment baixes. Tot plegat es tradueix en un gran confort de marxa.

Exteriorment, el Subaru Forester Eco Hybrid presenta un disseny més musculós i robust, basat en la filosofia Dynamic x Solid amb unes línies de cintura que envolten el cotxe per emfatitzar la seva alçada i fortalesa.

Els seus generosos passos de roda fan ressaltar la funcionalitat del sistema de tracció integral permanent i la seva capacitat per circular amb total seguretat dins i fora de l'asfalt.

Respecte de l'anterior generació, l'interior del Forester Eco Hybrid millora la seva qualitat, és més tecnològic i més sofisticat. Ofereix més espai i una capacitat de càrrega millorada, amb un ampli habitacle per a 5 passatgers i un versàtil compartiment de càrrega on la compacta bateria no afecta l'espai màxim disponible tant pel que fa a l'habitacle, que creix en totes les seves cotes, com en el maleter, que augmenta la seva capacitat màxima fins als 509 litres (+4), i millora de manera substancial la comoditat dels seus ocupants.

Amb 22 centímetres d'altura lliure al terra i generosos angles d'entrada, ventral i de sortida, el nou Forester augmenta la seva llegendària capacitat per afrontar amb total seguretat qualsevol desplaçament, siguin quines siguin les condicions meteorològiques i el terreny.

Ajudat per la potència elèctrica addicional, també millora la seva capacitat de tracció en les situacions més difícils. La tecnologia e-BOXER unida a sistema X-Mode ofereix com a novetat dos modes d'ús addicionals: neu/grava i neu/fang, per afrontar amb garanties els trajectes més difícils lluny de l'asfalt.

Més segur que mai, el nou Forester Eco Hybrid és el Subaru més avançat tecnològicament de l'actual gamma europea de la marca, ja que està equipat amb les més modernes tecnologies de seguretat avançada, que li han servit per ser reconegut com el vehicle més segur de la història a les proves de xoc del Programa d'Avaluació de Vehicles Nous del Japó. El sistema Subaru Eyesight, que ja forma part de l'equipament de sèrie dels Impreza, XV, Levorg, Outback i del Forester d'anterior generació, es complementa ara amb el sistema DMS. Una tecnologia innovadora i única al món que utilitza el reconeixement facial per monitorar el conductor i detectar distraccions o situacions de fatiga al volant.

Comercialment el nou Forester Eco Hybrid tindrà 3 acabats (Sport Plus, Executive i Executive Plus) i un preu de partida de 32.450 euros.