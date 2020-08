Volkswagen Golf 2020, tecnològic i sostenible

Igual però millor, així és un cop més la nova generació del Volkswagen Golf 2020. La vuitena entrega del mític compacte alemany està fabricada sobre la plataforma del seu predecessor però ofereix notables avenços pel que fa a tecnologia i eficiència.

A primera vista s'aprecia immediatament que estem davant d'un nou Golf. La vuitena generació ofereix, com ja és habitual, un disseny exterior molt continuista, que a trets generals és pràcticament idèntic a la setena. Això sí, el Golf 2020 té un estil molt més depurat, com s'aprecia en els seus fars estilitzats i les formes suaus i arrodonides, que li atorguen una optimitzada aerodinàmica amb un Cx de 0,275 per millorar el consum i les emissions.

Per dimensions el Golf 8 és una mica més llarg que el model anterior, amb 4.284 mm de longitud (4.258 mm en el cas del Golf VII), pràcticament igual d'ample i notablement més baix, la qual cosa se suma a la carrosseria més aerodinàmica per aconseguir un aspecte general més esportiu.

L'habitabilitat a l'interior és pràcticament idèntica a l'anterior i el maleter ofereix 380 litres de càrrega. Tots aquells que vulguin una major funcionalitat hauran d'esperar a la carrosseria familiar, que téprevista la seva arribada al llarg d'aquest mateix any.

Si l'exterior és molt similar a l'anterior, l'interior no té pràcticament res a veure amb el Golf VII. El model de 2020 és extremadament minimalista i digitalitzat, de manera que s'han eliminat gairebé tots els botons físics. Per controlar les funcions del vehicle s'ha de recórrer a superfícies tàctils, el control per veu i l'aplicació web Alexa, tot i que la majoria s'aglutinen a la gran pantalla que presideix el quadre de comandaments. Tant el Digital Cockpit de 10,25 polzades (que s'equipa de sèrie al Golf) com el sistema de navegació Discover Media amb pantalla de 10 polzades (de sèrie a partir de l'acabat Life), estan connectats a través d'una unitat de control (OCU) equipada amb una targeta ESIM integrada.

El sistema Car2X només és una petita part de tota la tecnologia que ofereix el Volkswagen Golf 2020 en els seus quatre acabats: Golf, Life, Style, Advance i Sport. Per la seva banda, el nou acabat R-Line substitueix els paquets R-Line del model anterior. A partir de l'acabat Life el sistema Climatronic de tres zones ve equipat de sèrie.

EL GOLF MÉS SOSTENIBLE

Com no podia ser d'una altra manera, el nou Golf VIII se suma a la tendència elèctrica per reduir les emissions i consums, de manera que arriba al mercat amb un total de cinc propostes híbrides; no disposa d'un motor 100% elèctric (d'això s'encarrega el Volkswagen el ID.3), però per primera vegada en un vehicle de la marca alemanya s'ofereixen tres motors eTSI de 110 cv, 130 cv i 150 CV amb transmissió DSG de 7 velocitats i tecnologia d'hibridació lleugera (mHEV). Es tracta de motors de gasolina combinats amb un sistema de 48 volts, canvi DSG de 7 velocitats i funció de recuperació de l'energia de frenada.

El Golf 2020 també estarà disponible amb dues motoritzacions híbrides endollables, denominades eHybrid; un 1.4 TSI de 204 CV i un 1.4 TSI GTE de 245 CV. Tots dos tenen una autonomia 100% elèctrica de fins a 56 km. Evidentment el nou Golf també s'ofereix amb motors de combustió convencionals: tres propostes gasolina TSI i dos dièsel TDI.

Entre els primers trobem un propulsor 1.0 TSI de 110 CV i dos 1.5 TSI de 130 CV i 150 CV amb gestió activa de cilindres (ACT) i canvi manual; mentre que l'oferta dièsel es basa en dos motors 2.0 TDI de 115 CV i 150 CV. Aquests han estat optimitzats per a una major eficiència disposen del nou sistema SCR de doble injecció d'AdBlue, amb el qual han reduït les emissions de CO2 i les d'òxids de nitrat en un 80%. El motor de115 CV es combina amb canvi manual o DSG, mentre que el de 150 CV equipa la transmissió automàtica DSG de sèrie.

Tampoc podien faltar les versions d'altes prestacions del Golf, de manera que més endavant arribaran tres versions esportives: GTI, GTI Clubsport i R. Tots ells equiparan el motor 2.0 TSI, però amb potències de 245 i més de 300 CV, respectivament, segons ha avançat la marca.

Finalment cal parlar del preu. El nou Volkswagen Golf VIII 2020 ja és a la venda des de 25.100 euros en la seva versió Life 1.5 TSI de 130 CV. Sense campanyes i ajudes de govern el seu preu puja per sobre dels 28.000 euros.