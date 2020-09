Mazda MX-30, el primer elèctric

Mazda tenia clar que quan llancés el seu primer elèctric havia de ser fidel a la seva filosofia, com ho és el nou Mazda MX-30. Aquest model s'allunya de l'autonomia com a principal raó de ser malgrat la seva condició elèctrica, i prioritza aspectes com la qualitat, el confort, el dinamisme i l'estètica.

El Mazda MX-30 s'ha construït sobre la base del CX-30, amb el qual comparteix gairebé les mateixes mides. Fa 4,39 metres de longitud, 1,79 d'ample, 1,55 d'alt i 2,65 de batalla. Sobre aquesta base s'ha creat un disseny totalment diferent i exclusiu, en què per sobre de tot destaca la configuració de les seves portes sense pilar central, com les de l'antic RX-8. Però si l'exterior ja crida l'atenció, l'interior és on aquest model marca la diferència, amb un disseny i una sensació de qualitat artesanal aclaparadora.



MENYS ÉS MÉS

El Mazda MX-30 disposa d'un motor elèctric que genera 145 CV de potència i 271 Nm de parell motor. Aquest motor elèctric s'alimenta d'una bateria de 35,5 kWh que li atorga una autonomia de 200 km en cicle WLTP. Potser respecte a models de característiques similars aquesta bateria sigui una mica escassa, però Mazda considera que la bateria del Mazda MX-30 ofereix un equilibri òptim entre una autonomia de conducció pràctica i baixes emissions de CO2.

Una de les obsessions dels enginyers de Mazda a l'hora de llançar el seu primer model 100% elèctric era que oferís aquesta sensació de conducció única que ells anomenen 'Jimba Ittai'. I la veritat és que ho han aconseguit, ja que l'MX-30 ofereix un dinamisme inusual en models elèctrics. Pel que fa a les prestacions l'MX-30 no és un cotxe explosiu ni esportiu, sinó més aviat de reaccions progressives.

A més la velocitat està limitada a 140 km/h per optimitzar l'autonomia, que si bé és de 200 km, en un ús totalment urbà pot arribar als 262 km. Un cotxe tan avançat com l'MX-30 està obligat a disposar de tecnologia d'avantguarda tant en l'apartat de la seguretat com en el de la connectivitat i infoentreteniment. Així, la dotació és molt completa des de l'acabat d'accés.

El preu del model d'accés (Origin) és de 34.375 euros, però amb tots els descomptes i ajudes oficials es pot adquirir des de 27.665 euros. A més, està disponible mitjançant la fórmula Flexiopción, en la qual es pot gaudir del Mazda MX-30 a partir d'una quota mensual de 199 euros.