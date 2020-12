Citroën Advanced Confort, més de cent anys amb el confort a l'ADN

Carl Lewis, Claudia Schiffer, Alexis Skye, Gracita Morales, Kirk Douglas, Cary Grant, Jacqueline Kennedy i Grace Jones. Molts es preguntaran què tenen en comú totes aquestes celebritats. El seu nexe és una paraula: confort. O el que és el mateix, Citroën.

Tots han passat alguna vegada en les seves vides pels seients d'un cotxe de la companyia francesa, ja fos com a ambaixadors, protagonistes d'anuncis o d'alguna pel—lícula. Tots han pogut comprovar la relació històrica de Citroën amb el confort, basada en dos conceptes: els seients i les suspensions. De fet, es tracta de dos dels baluards en què s'ha basat Citroën per consolidar els seus models actuals amb el programa Citroën Advanced Comfort.

L'any 1919, amb el naixement del Tipo A, Citroën ja va posicionar el benestar de l'usuari i els seus acompanyants com a principal punt de partida. Amb els anys, grans models han anat agafant el relleu del confort. El C4 Grand Luxe de 1931, el mateix 2 CV, el ZX o l'XM i així una llarga llista fins a arribar a una gamma, l'actual, que ha adoptat aquest programa per ser líder en el mercat. El programa Advanced Confort disposa de més de 30 patents, i va ser l'any 2017 quan la marca va llançar el primer model que recull tota la sapiència de Citroën en el terreny de la comoditat.

Fa quatre anys vam poder provar el Citroën Advanced Comfort Lab, muntat sobre la carrosseria d'un Cactus. El resultat, una gamma actual de vehicles d'allò més confortables. Destaquen especialment els amortidors amb topalls hidràulics progressius a l'interior, que permeten que cada roda tingui una suspensió variable segons el seu recorregut i ofereixen la mateixa sensació que les suspensions hidropneumàtiques que sempre havien estat característiques de la marca.

Un altre element del concepte Advanced Comfort el trobem en els seients. Els nous Citroën disposen de banquetes i respatllers amples i una bona subjecció, a més de prioritzar el reglatge en altura i, fins i tot, el reglatge lumbar en el lloc de conducció. Als seients s'empren diferents capes de materials específics (escuma de poliuretà, viscoelàstica o texturitzada), que s'adapten perfectament a la morfologia dels passatgers. Els seients de la gamma estan recoberts amb un folre únic, que ofereix una «memòria de forma» molt present als matalassos o les sabatilles esportives, però que encara no s'havien utilitzat en l'automòbil.

Si a tot això hi sumem la introducció de les noves tecnologies audiovisuals a l'interior i el reforç de la identitat visual juvenil, atractiva i sensual, no hi ha cap dubte que Citroën té molt terreny gua-nyat en la nova era de la mobilitat. És important moure's, però encara més important fer-ho bé. Amb el programa Citroën Advanced Comfort la marca ofereix poder sentir la carretera, ser-ne part, i sobretot, transmetre la passió per la conducció.

El nou Citroën C4 es fabrica a la planta de PSA a Villaverde (Madrid) i és l'últim dels models de la marca a acollir-se a l'evangelització de l'Advanced Comfort. La berlina se suma així als Citroën C5 Aircross, C3, C3 Aircross i Spacetourer. Fins i tot el Berlingo assumeix elements d'aquesta fórmula màgica. Citroën ha tornat a encertar a la diana amb la seva aposta per la comoditat.