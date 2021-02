La novetat que revisaran amb lupa a la ITV

Cada any (o cada dos si el cotxe té menys de 10 anys) arriba el gran examen per al nostre vehicle: passar la ITV. Després de demanar la cita prèvia és el moment que els mecànics especialitzats del centre d'Inspecció Tècnica de Vehicles que hàgim triat examinin al detall cada part del cotxe perquè aquest sigui apte per a la circulació. Des de les llums, fins als pneumàtics, tot ha d'estar en ordre per aconseguir l'adhesiu i poder així circular en regla durant dos anys més.

No obstant això, ha entrat en vigor una nova norma a l'hora de revisar els vehicles. Les estacions comencen a comprovar els sistemes de control d'emissions. Aquests centres compten amb dispositius de lectura OBD (On Board Diagnostic - Diagnòstic a bord) que comproven els sistemes de control d'emissions (E-OBD). Aquest protocol s'aplica a aquells vehicles fabricats a partir de l'any 2006 (vehicles lleugers Euro 5 i Euro 6 i vehicles pesants Euro 6) i és una prova complementària a la de gasos que es fa habitualment (que es continuaran realitzant durant la inspecció). És per això, que aquells cotxes que registrin defectes en aquest sistema, no passaran la ITV.

Des de l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores amb l'Administració a la ITV han subratllat que la lectura E-OBD no mesura nous contaminants, sinó que comprova que el sistema de control que incorporen els vehicles no presenta avaries, errors o manipulacions.