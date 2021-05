Mobilitat MULTIUSOS

els vehicles comercials, fins fa no tant considerats com a simples eines de treball, s’han convertit en vehicles amb un marcat concepte de polivalència i modularitat, a les quals se’ls ha afegit un codi estètic, un nivell d’equipament i una qualitat percebuda general heretada directament dels turismes tradicionals.

Sota aquestes premisses Renault ha desenvolupat la seva nova gamma de Vehicles Comercials. Un catàleg més atractiu visualment, pràctic, connectat i eficient amb el qual la marca del rombe fa molt més que posicionar-se com una simple alternativa de treball.

MÀxima polivalÈncia

Renault ha confeccionat una estratègia d’acció que té com a punt de partida la seva xarxa especialitzada en vehicle industrial Renault Pro+.

En aquests centres, l’usuari pot trobar un assessorament personalitzat segons les seves necessitats laborals, realitzar tot tipus de transformacions i fins i tot disposar d’unitats de prova i vehicles de substitució.

Un programa concret destinat a l’atenció al professional que es basa en un nou catàleg format per quatre línies de producte diferenciades; Kangoo Combi, Kangoo Furgó, Express Furgó i les Trafic Combi i Space Class. En totes elles s’han aplicat mesures que afecten l’augment de l’confort, la qualitat dels materials emprats en el seu interior i el reforçament de l’equipament de connectivitat i de sistemes d’assistència a la conducció.

A la part més alta d’aquesta oferta pel que la a importància i volum de vendes se situa el Kangoo. La proposta compacta francesa es renova per complet, per oferir una alternativa Combi idònia per a aquells que necessiten modularitat i polivalència per al treball diari i alhora un vehicle pràctic i capaç per a atendre les obligacions familiars o d’oci.

Entre les seves principals característiques, la Kangoo Combi disposa de 775 litres de volum sota la safata, que s’amplien fins als 3.500 litres sense seients. A l’exterior pot equipar unes barres de sostre manipulables sense eines i amb una capacitat de càrrega de fins a 80 kg.

En matèria de sistemes d’ajuda a la conducció equipa un total de 14 dispositius d’assistència de sèrie, entre els quals destaca la frenada activa d’emergència o el sistema Extended Grip, que millora la tracció i el comportament en terrenys complicats.

Gasolina, diÈsel I elÈctric

L’oferta inicial de motors arrenca amb una versió de gasolina 1.3 TCE de 130 CV, a més de les dièsel 1.5 Blue dCi de 75 i 95 CV. Totes elles (excepte la de menor potència) estan disponibles amb canvi manual o automàtic EDC. Més endavant s’hi sumarà una versió de 115 CV de gasoil. No obstant això, l’any 2022 arribarà l’esperada versió 100% elèctrica E-Tech, que posarà la cirereta a la gamma.

La cara més comercial del Kangoo la mostra la carrosseria Furgó. Una versió panelada que presenta una solució pionera en el sector denominada «Obre’t Sèsam». Es tracta d’una configuració que prescindeix del pilar central per oferir un espai de càrrega lateral inèdit en el sector. Gràcies a aquest element es gaudeix d’un accés immillorable al seu interior per carregar objectes de gran volum.

Disponible amb les mateixes motoritzacions que la Combi, el Furgó equipa enginyoses solucions, com ara una plataforma interior on allotjar elements de considerable longitud com poden ser escales amb total comoditat i seguretat.

Una altra de les protagonistes de la sèrie de comercials francesa la nova Express Furgó, amb unes dimensions més ajustades (4,39 m, 18 cm menys que el Kangoo) però que alhora li proporcionen un interior amb una capacitat de 3,7 metres cúbics, una distància d’1,91 m entre la porta posterior i el seient i la porta lateral lliscant més gran del mercat. L’Express està disponible amb els propulsors gasolina 1.3 TCe 100 CV i dièsel 1.5 Blue DCi de 75 i 95 CV.

Per al transport de passatgers i de família, Renault també ha renovat la Trafic Combi i la luxosa i viatgera Space Class. Un ventall de models capaç d’adaptar-se al que calgui.