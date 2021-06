Stellantis inaugura la nova planta FOTOVOLTAICA

coincidint amb la celebració del Dia Mundial de Medi Ambient, commemorat el passat 4 de juny, el grup automobilístic Stellantis va presentar la seva nova planta fotovoltaica instal·lada a la fàbrica de Figueruelas (Saragossa) on es construeixen diversos models de les marques Opel i Citroën, com ara el Corsa i el Corsa-e a nivell mundial, el Crossland X i el SUV Citroën C3 Aircross.

En aquesta factoria aragonesa es fabriquen gairebé mig milió de vehicles a l’any, bastant per sota de la capacitat de la fàbrica a causa de la crisi del coronavirus i els semiconductors. Referent a això, Manuel Munárriz, director de la planta aragonesa, va manifestar que «l’empresa esperava batre rècord de producció i l’arribar al milió d’unitats de no haver estat per aquests problemes».

19.200 mÒDULs fotovoltaics

Una fàbrica amb una capacitat de producció de tal volum requereix molt esforç energètic. Per això Stellantis, en el seu compromís amb el medi ambient i l’autosuficiència energètica, ha inaugurat la seva primera planta fotovoltaica, que disposa de 19.200 mòduls fotovoltaics que ocupen 87.000 m2 i tenen la capacitat de generar fins a 8.640 KW, la qual cosa equivaldria a un 15% de la despesa elèctrica anual de la factoria. En un context de pujada de les tarifes elèctriques, Stellantis Saragossa genera i obté la seva pròpia energia «neta» que li permet incrementar encara més la seva competitivitat. Amb una inversió de 4,2 milions d’euros, la companyia valenciana de renovables Prosolia Energy va ser l’encarregada de el projecte.

Ignacio Cortés, responsable de Projecte a Stellantis Saragossa, explica que «aquesta gran fita representa el primer pas en el nostre camí cap a la descarbonització del procés productiu. Hem d’aprofitar l’oportunitat que ens brinda l’abundància de recursos renovables a la zona, tant solars com eòlics».

D’acord amb aquestes declaracions, abans que acabi l’any es té planejat instal·lar a la planta fins a tres aerogeneradors, i segons van manifestar els seus directius també està en ment l’ampliació de parc fotovoltaic per la seva zona nord i est per arribar a cobrir tota la demanda elèctrica de la factoria de Figueruelas.

Assolir l’autosuficiència

Tots aquests projectes formen part de l’estratègia Green Factory: autosuficiència, productes cada vegada més respectuosos, que les emissions de diòxid de carboni per vehicle siguin 0, recuperar el 100% dels residus que genera, tenir un consum d’aigua de 0,93 metres cúbics per vehicle i fer servir energia renovable en els seus processos productius. Tot plegat, una sèrie d’accions que acosten mica en mica Stellantis a la seva estratègia de descarbonització.

L’objectiu final és assolir la neutralitat l’any 2050, i dins d’aquesta estratègia també es troba aconseguir l’electrificació de tots els models produïts per aquest grup de cara al 2030.

Aquest grup automobilístic internacional italo-franco-americà es va fundar el 16 de gener de 2021, fruit de la fusió entre iguals dels italians i nord-americans de Fiat Chrysler Automòbils i el francès Groupe PSA.

Aquest conglomerat explota i comercialitza un total de 14 marques: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati i Abarth per part de Fiat Chrysler Itàlia; Jeep, Chrysler, Dodge i RAM de Fiat Chrysler USA, i Peugeot, Citroën, DS, Opel i Vauxhall després de la recent unió amb el Grup PSA.

A més a més, té presència comercial en més de 130 mercats i activitat industrial en més de 30 països, concentrant sobretot a Amèrica de Nord, Amèrica de Sud i Europa.

A Espanya el grup té una gran presència ja que disposa d’un total de tres grans fàbriques, a Vigo, Madrid (Villaverde) i Saragossa (Figueruelas). Pel que fa a les seves xifres de producció, entre les tres van arribar a produir el passat any 2020 gairebé un milió de vehicles, amb una quota de mercat del 25 %.