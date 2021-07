Cada estiu molts es repeteixen la mateixa pregunta: Està prohibit conduir amb xancletes? La resposta és que no consta especificat en el reglament, però sí que et poden multar. Ho explica la DGT en un tuit. Així que si vas amb cotxe a la platja i no vols prescindir de les xancletes pots optar per portar en el cotxe un calçat de recanvi.

¡Vuelve la pregunta del verano 😎❗

¿Se multa o no conducir con chanclas👡❓



🤔No hay normas sobre ello pero si se aprecia que afecta a la seguridad (manejo de pedales, p. ej) puede ser sancionable.



Consejo👉Usa la cabeza y ponte calzado cómodo y seguro https://t.co/4pgykAM9VJ pic.twitter.com/K2X4Ui9dmQ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 24 de junio de 2021

Recordem la llei:

Article 18.1: El conductor del vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l'atenció permanent en la conducció; així com cuidar la posició adequada i que la mantinguin la resta dels passatgers, i l'adequada col·locació dels objectes o animals transportats.

Article 17.1: Els conductors hauran d'estar en tot moment en condicions de controlar el seu vehicle.

Article 3.1: S'haurà de conduir amb la diligència i precaució necessàries per evitar tot mal, propi o aliè, cuidant de no posar en perill, tant al mateix conductor com als altres ocupants del vehicle i a la resta dels usuaris de la via.

De 35.200 a 60.000 euros: La conducció ha de fer-se amb la diligència i precaució necessàries per evitar tot mal, propi o aliè; i es prohibeix terminantment conduir de manera negligent o temerària.

Conduir amb xancletes, doncs, limitaria la capacitat de moviment d'un conductor, i pot provocar una multa que pot ser de fins a 80 euros, tot i que no implica una pèrdua de punts en la majoria dels casos. El més aconsellable és portar un calçat lleuger, còmode i ben subjecte al peu que permeti tenir bon tacte per controlar el vehicle en qualsevol situació.