El plaer d’allò «PROHIBIT»

En ple procés d’electrificació del sector de l’automòbil, parlar de les virtuts dels motors de combustió és ficar-se en un embolic. I em refereixo a un embolic molt profund. Els «petrolhead» s’han convertit en autèntics proscrits en una nova mobilitat en què no parlar en clau elèctrica et converteix en «enemic públic número 1». Tot i que hi ha excepcions, i el Cupra Formentor VZ 5 n’és la més clara.

La jove marcaespanyola ha volgut deixar clar quins són els principis bàsics sobre els quals s’assenta la seva gamma amb la versió més exclusiva i prestacional del seu catàleg. Per a això ha escollit el primer model desenvolupat 100% sota l’essència Cupra, el Formentor, i ha col·locat al seu frontal un propulsor de 5 cilindres amb 390 CV de potència i 480 Nm de parell alimentat únicament per gasolina.

I res més. Ni hibridació, ni suport elèctric, ni bateria recarregable ni res semblant. Combustió pura. Una potència gestionada per una caixa de canvis DSG de 7 relacions que el dota d’unes prestacions de vertigen: 250 km/h de velocitat màxima i 4,2 segons per accelerar de 0 a 100 km/h.

Si bé és veritat que l’VZ5 (VZ de «veloç» i 5 pel seu nombre de cilindres) és una «rara avis» en el panorama actual i que a Cupra tenen molt clar que el futur de l’automòbil passa per l’electrificació, aquesta espectacular versió d’aquest SUV cupè és un clar homenatge als orígens de l’automobilisme esportiu dirigit als més puristes.

I és que tan sols 7.000 usuaris podran gaudir d’aquest model de producció limitada, que arribarà al mercat a finals d’aquest mateix any,a un preu que encara està per determinar.

model exclusiu

Els afortunats que aconsegueixin accedir a una d’aquestes unitats gaudiran d’un tractament estètic específic que inclou para-xocs de disseny propi amb insercions en fibra de carboni, llantes de 20 polzades i frens davanters Akebono amb pinces de 6 pistons en color coure. I curiosament aquest color és el mateix que llueix la doble sortidad’escapament lateral disposada verticalment.

A nivell dinàmic, i per assimilar els gairebé 400 CV del seu motor, l’VZ5 fa servir un xassís adaptatiu amb 15 nivells d’ajustament, una suspensió específica rebaixada en 10 mm, la tracció total 4Drive, la tecnologia de control de parell «Torque Splitter »i fins i tot un divertit manera de conducció« Drift »amb el qual gaudir del derrapatge, sempre que estiguem en un circuit tancat.

Tot plegat una sèrie d’elements que milloren notablement la conducció d’un model que pot semblar no tenir gaire sentit en el moment actual, però que representa un gran homenatge a l’automòbil.