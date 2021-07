Lloc d’OCI I GAUDI

La marca de vehicles industrials i comercials Iveco llança al mercat un vehicle d’oci ideal per a vacances, caps de setmana i escapades a la natura que s’ha dissenyat i construït a Espanya. La prioritat d’aquest nou model és la comoditat, la seguretat i l’adaptabilitat, amb un preu sense impostos de 45.718 euros.

Es tracta del model Daily Camper d’una mica més de 6 metres de longitud, 3.500 quilograms de càrrega màxima i configuració de 2 o 4 places, amb motor de 2.3 litres que rendeix 156 CV i va associat a un canvi automàtic de 8 velocitats. L’objectiu d’Iveco per a Espanya i Portugal és arribar a vendre un total de 50 unitats.

La versió Camper de l’Iveco Daily s’ha transformat i adaptat a Còrdova per cobrir totes les necessitats d’una vida a l’aire lliure i del gaudi de la natura. Amb 6,087 metres de longitud, 2,010 metres d’amplada i una altura de 2,45 metres, en el seu interior transformat en habitatge poden conviure 2 o 4 persones amb totes les comoditats d’un motor-home. En el seu interior de terra pla folrat amb PVC antilliscant i resistent al desgast no hi trobarem res a faltar. Cuina, frigorífic de 75 litres, calaixos inferiors i superiors, espai per a la bombona de butà, dutxa, bany, llits, taula, seients giratoris davanters i dipòsit d’aigua de 90 litres en un espai amb una altura d’1,90 metres. La zona de dormitori inclou dos llits desmuntables que permeten convertir l’espai en saló, un llit doble d’1,84 per 1,30 metres, un llit de llitera i un garatge per a bicicletes o fins i tot un ciclomotor.

Per a l’exterior el vehicle disposa de dutxa de telèfon amb bomba d’aigua, tendal de 3,70 metres d’amplada, porta corredissa al lateral dret amb esglaó d’accés retràctil elèctric, il·luminació exterior, càmera de visió posterior, portes posteriors amb obertura de 270º i fins i tot placa solar al sostre per a la bateria auxiliar.

El conductor, que té a la seva disposició direcció assistida i fre de mà elèctric, té davant seu un quadre de comandaments elegant que, per qualitat, disseny i seguretat (amb dos airbags i sistema ESP), s’assembla al d’un turisme.

La transformació a Camper, realitzada per EuroGaza, té un interior panelat amb ABS lleuger i adaptable que aïlla del fred i de la calor. Tota la dotació de mobiliari es fabrica amb PVC escumat, un material que garanteix l’aïllament de la humitat, els fongs i qualsevol altre tipus d’atac hídric.

La Iveco Daily Camper està equipada amb el sistema CAN-bus, una centraleta accessible des de l’interior del vehicle per controlar els dipòsits d’aigua (sanitària i residual), les llums i l’estat general del vehicle.

Finalment, cal destacar que en algunes comunitats als vehicles Camper se’ls aplica un descompte del 30% sobre l’impost de matriculació.