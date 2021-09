Els conductors de vehicles de mobilitat personal, com els patinets, estaran obligats a utilitzar casc de protecció en els termes que reglamentàriament es determinin, segons recull la nova llei de Trànsit, que podria estar aprovada a principis d’octubre. És un dels acords als quals s’ha arribat aquest dijous en la reunió de la ponència de la Comissió d’Interior sobre el projecte de llei per la qual es modifica el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.

Els grups han acordat incorporar al text l’obligatorietat del casc per als usuaris de vehicles de mobilitat personal, com havien demanat el PSOE, el PP, el PNB i Ciutadans en unes esmenes, segons ha confirmat aquest dijous el portaveu socialista de Seguretat Viària, José Carlos Durán.

La nova norma, que passarà a dir-se llei de Trànsit, Circulació i Seguretat Viària, augmenta de 3 a 6 els punts a treure del carnet per conduir «subjectant el mòbil amb una mà». També eleva de 3 a 4 els punts trets per no utilitzar o fer-ho de manera incorrecta el cinturó de seguretat, els sistemes de retenció infantil, el casc i altres elements de protecció.

El diputat socialista ha explicat que ha sigut una primera presa de contacte, ja que la ponència s’ha reunit per primera vegada aquest dijous, i s’ha deixat per a una pròxima sessió, que tindrà lloc el dia 22, les esmenes que poden ser objecte de transaccionals. Fins aleshores, els grups disposaran de temps per negociar i poder arribar a acords.

Un dels aspectes que s’han posposat és la supressió de la possibilitat que tenen els turismes i les motocicletes de depassar en 20 km/h els límits genèrics de velocitat fixats per a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles, que recull la nova norma. Segons assenyala el projecte de llei, la seva eliminació és l’últim aspecte important que queda perquè l’adequació dels límits de velocitat a les carreteres convencionals establerts a la Unió Europea sigui real.

Els grups de Cs, ERC, Plural i Vox han presentat esmenes perquè es mantingui la possibilitat de depassar aquests 20 km/h en els avançaments.

El portaveu socialista ha assenyalat que és probable que el dia 22 s’acordi un text, que passaria a tramitar-se en la Comissió d’Interior amb competència legislativa plena, per la qual cosa la llei podria estar aprovada a principis d’octubre.