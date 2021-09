Els propietaris dels vehicles afectats pel nou impost català a les emissions de diòxid de carboni (CO2) podran pagar i domiciliar aquest gravamen a partir del 15 de setembre. Des del passat dia 1, tots els ciutadans poden acudir a la pàgina web de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per comprovar si el seu vehicle es veu afectat pel tribut i per veure a quant ascendeix segons les emissions de CO2 que homologa.

Turismes, motocicletes i furgonetes hauran de pagar aquest impost que variarà entre els 0,55 euros i els 276 euros. En queden exempts els turismes de més de nou places, els vehicles de 3,5 tones o més, els cotxes elèctrics, els ciclomotors, els vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda, els autocars, els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els cotxes clàssics. Així mateix, tots aquells vehicles que homologuin unes emissions inferiors als 12 s’estalviaran el tribut aquest any, tot i que el límit es reduirà fins als 95 grams l’any que ve. Es pot recordar que el 2021 es liquida l’exercici 2020, per la qual cosa els cotxes comprats aquest any en queden exempts.

L’import que pagaran els cotxes més venuts

Segons dades de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac), els cinc cotxes més venuts el 2020 van ser el Dacia Sandero, el Seat León, el Nissan Qashqai, el Renault Clio i el Toyota Corolla. Per calcular quant pagaran aquests vehicles cal tenir en compte diversos aspectes. Primer, com es calcula l’import, i segon, quines emissions homologa el vehicle. Per a tots els vehicles venuts del 2015 en endavant, la xifra exacta apareix a la fitxa tècnica d’aquest, en l’apartat V.7. Així mateix, a internet hi ha diverses pàgines web amb les fitxes tècniques completes de cada vehicle. Prenent com a referència les dades homologades per cada fabricant, això és el que pagaran els cinc cotxes més venuts del 2020 en concepte del nou impost del CO2.

Dacia Sandero

Motor gasolina de 65 CV - 120 grams de CO2 per quilòmetre (g/km) - 0 euros.

Motor dièsel de 90 CV - 119 g/km - 0 euros.

Motor híbrid de gas liquat de petroli de 100 CV - 109 g/km - 0 euros.

Seat León

Motor gasolina de 110 CV - 123 g/km - 1,65 euros.

Motor gasolina de 150 CV - 133 g/km - 7,15 euros.

Motor dièsel de 150 CV - 119 g/km - 0 euros.

Motor híbrid de gas natural comprimit de 130 CV - 103 g/km - 0 euros.

Nissan Qashqai

Motor híbrid (MHEV) gasolina de 140 CV - 144 g/km - 13,6 euros.

Motor MHEV de 158 CV - 146 g/km - 14,9 euros.

Renault Clio

Motor gasolina de 91 CV - 117 g/km - 0 euros.

Motor gasolina de 140 CV - 121 g/km - 0,55 euros.

Motor dièsel de 101 CV - 109 g/km - 0 euros.

Motor híbrid de 140 CV - 99 g/km - 0 euros.

Motor de gas liquat de petroli de 101 CV - 108 g/km - 0 euros.

Toyota Corolla

Motor híbrid de 122 CV - 111 g/km - 0 euros.

Motor híbrid de 180 CV - 119 g/km - 0 euros.

Segons els resultats, la gran majoria dels vehicles de la llista no pagaran l’impost aquest any, tot i que sí que ho faran l’any que ve, ja que el límit baixarà als 95 grams de CO2 i, per tant, el nou impost s’aplicarà sobre totes les motoritzacions. La majoria dels propulsors dels vehicles abans destacats són de moderns i de baix consum i emissions, per la qual cosa aquest any afectarà sobretot els propietaris dels vehicles més antics. A més, només hi ha un SUV, el Qashqai, que paga en totes les seves versions. Els usuaris d’un Peugeot 3008, un altre SUV, setè cotxe més venut el 2020, pagaran entre 4,95 euros i 21,40 euros. També es pot destacar que s’ha deixat fora de la llista el Cupra León per ser ja identificat com un cotxe diferent al Seat León. En aquest cas, pagarà 26,40 euros pel seu motor de 245 CV i 33,60 euros pel seu propulsor de 300 CV. Les variants híbrides endollables del 3008 i el Cupra León no pagaran.