AUDI desafia al DAKAR

La 44ª edició del Dakar està ja a l’horitzó i en el departament Audi Sport es troben immersos en una autèntica cursa contrarellotge, afrontant un dels majors desafiaments que existeixen en l’esport del motor amb un concepte únic. Amb Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel i Mattias Ekström a les seves files, totes les mirades estan posades en el grau d’evolució, desenvolupament i fiabilitat que hagi aconseguit la marca alemanya en temps rècord.

El muntatge de les unitats definitives amb les que el fabricant d’Ingolstadt competirà en la propera edició del Ral·li Dakar ha començat a la seu d’Audi Sport, ubicada a Neuburg an der Donau. Fins al moment han realitzat milers de quilòmetres de proves especialment a Espanya, però més recentment també al Marroc.

Un sistema revolucionari

L’Audi RS Q e-tron incorpora un sistema de propulsió elèctric amb dues unitats motor-generador (MGU) procedents de la Fórmula 1. Mentre el vehicle està en moviment la bateria d’alt voltatge es carrega amb l’ajuda d’un convertidor d’energia format per una altra unitat MGU i per un eficient motor TFSI derivat directament del cotxe que Audi ha utilitzat amb èxit en el campionat de turismes DTM.

Andreas Roos, responsable de totes les activitats oficials d’Audi en competició, confirma el gran desafiament que suposa el Dakar per als d’Ingolstadt. «És un gran desafiament fins i tot per a un vehicle amb motor convencional. Amb el sistema de propulsió que nosaltres hem desenvolupat el repte és encara més gran.

El xassís i la suspensió no suposen grans diferències, però tenim molts més components al cotxe que no només han de ser lleugers, fiables i competitius en les condicions extremes del Dakar, sinó que també han d’estar perfectament sincronitzats i funcionar junts sense problemes» , assegura el directiu de la marca alemanya.

En tEMPS rÈcord

«El prototip de l’Audi RS Q e-tron es va desenvolupar en aproximadament uns dotze mesos», assegura Julius Seebach, director d’Audi Sport GmbH i responsable de Motorsport a Audi. La primera prova, realitzada el 30 de juny de 2021 a Neuburg an der Donau, i la sortida del Dakar, programada per a l’1 de gener de 2022 a Ha’il (Aràbia Saudita), estan separades per tan sols sis mesos. «És molt poc temps per tal de preparar un projecte tan complex. No sóc capaç de descriure-ho amb paraules: l’Audi RS Q e-tron és el vehicle més avançant a nivell tecnològic que Audi Sport ha portat a la competició ».

Un vehicle del Dakar amb sistema de propulsió convencional té dos components principals: el motor de combustió interna i la transmissió. «En el nostre Audi RS Q e-tron utilitzem un motor elèctric a l’eix davanter, un motor elèctric a l’eix posterior, una bateria d’alt voltatge i el convertidor d’energia, que es compon d’una altra MGU que fa de generador i d’un motor TFSI que procedeix del DTM. I cadascun d’aquests components necessita un sistema de refrigeració específic. Això vol dir que no només tenim un sistema de refrigeració al cotxe, sinó fins a sis sistemes en total, incloent el de l’intercooler i el corresponent al sistema d’aire condicionat per al pilot i el copilot», conclou Roos.