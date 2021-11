La subdirectora d'Educació i Formació Viària de la Direcció General de Trànsit (DGT), María José Aparicio, ha confirmat que l'organisme que dirigeix Pere Navarro reduirà els períodes de vigència del carnet de conduir de les persones grans. Aparicio ho ha indicat durant la seva participació en una jornada de debat sobre els obstacles que limiten la mobilitat de les persones grans i les necessitats d'aquestes, celebrada en el marc de la Vial Week (Setmana de la Seguretat Viària) i organitzada per la Fundació de la Confederació Nacional d'Autoescoles (CNAE) a la seu de CEAPAT Imserso. «El 30% dels morts en accidents de trànsit a la Unió Europea són majors de 65 anys. Una dada que es repeteix a tots els països i que arriba al 50% quan parlem de morts vianants o ciclistes. A Espanya, el 2019, el 28% dels morts en accident de trànsit eren majors de 65 anys. Aquestes xifres s'agreujaran, si no fem res, per l'envelliment de la població», ha advertit la subdirectora de la DGT.

En relació amb la pèrdua d'aptituds psicofísiques i amb la revisió de la vigència dels permisos, la subdirectora de Trànsit ha aclarit que la DGT vol revisar no només els períodes de vigència dels permisos dels grans sinó tots els períodes de vigència. «Sabem que en el cas de les persones d'una determinada edat haurem de reduir-los», ha assegurat María José Aparicio, que ha defensat que cal «protegir les persones grans, però sempre fomentant la seva mobilitat, seguretat i llibertat». Per la seva banda, el director de projectes de Fesvial, José Ignacio Lijarcio, s'ha referit a l''Estudi Savima', sobre la salut viària dels conductors grans. «Hi ha d'haver una promoció de la mobilitat dels grans, ja que no estem parlant d'una qüestió d'edat sinó de salut», ha declarat. «Ha canviat la imatge de la nostra gent gran. L'esperança de vida ha augmentat i els majors de 65 es mouen de forma diferent. A més, no són nadius tecnològics, però ens hem de dirigir a ells, per això és important l'aprenentatge social i generacional. Hem d'acompanyar-los en aquesta transició, perquè han de continuar aprenent», ha assenyalat.

Lijarcio ha explicat que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), es calcula que la població mundial de 60 anys arribarà als 2.000 milions el 2050 i que la Unió Europea estima que l'any 2040, el 27% de la població europea tindrà més de 65 anys. Des de CNAE, el seu president, Enrique Llorca, ha comentat que «després de la pandèmia, persones de certa edat que tenien el permís i feia temps que no conduïen, han volgut tornar a l'autoescola abans de posar-se al volant i reciclar-se». «Ens agrada poder millorar la seva mobilitat. Complim anys i podem perdre habilitats, destreses, coneixements, per això des de CNAE som partidaris que, cada cert temps i coincidint amb la renovació del permís de conduir, hi podria haver algun tipus d'actualització, que servís per ajudar les persones que han perdut coneixements», ha manifestat.

Pèrdua de facultats

En la seva intervenció, el secretari general de l'Associació Espanyola de Centres Mèdics Psicotècnics (ASECEMP), Bonifacio Martín, ha dit que «l'edat és un factor que influeix notablement en la pèrdua de facultats; a més edat, més denegacions i condicions restrictives». També ha assenyalat que «la vista és l'òrgan de més rellevància en l'aportació d'informació a la conducció i és també el que més quantitat de denegacions i condicions restrictives aporta». Martín ha comentat que «és freqüent la polèmica de si hi ha d'haver o no una edat límit per conduir». «El que hi ha d'haver són unes condicions psicofísiques adequades, si es reuneixen es pot conduir i si no, no, qualsevol que sigui l'edat que es tingui. De cara a la seguretat viària, l'important és que es compleixin i que el centre de reconeixement faci bé la seva feina i comprovi que el conductor té aquestes condicions requerides», ha defensat.

Ha assenyalat que a tots els fòrums en què han participat han reclamat la tornada als períodes de validesa del 2009. «Sense èxit fins al moment, tot i que el director general de Trànsit ha parlat del tema fa uns dies. Serà un procés lent, però si no es comença, no s'assoleix», ha conclòs. En l'actualitat, el carnet de conduir (classe B) es renova cada 10 anys fins que es compleixen els 65 anys, moment en què comença a caducar cada 5 anys. Abans del 2009, la validesa era de 10 anys fins als 45 anys. Després, la renovació era cada cinc anys fins als 70 i, a partir d'allà, cada dos anys. El director general de Trànsit, Pere Navarro, en la seva recent compareixença davant la Comissió sobre Seguretat Viària del Congrés, va avançar que es revisaran els terminis i les proves psicofísiques en la renovació del carnet de conduir de les persones d'edat avançada. Segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), més de quatre milions de persones majors de 65 anys mantenen el seu permís de conduir, cosa que suposa més del 15% del cens de conductors.