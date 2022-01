El poder de la TECNOLOGIA

Amb l’arribada de la digitalització i la connectivitat a l’automoció el CES de Las Vegas, la fira tecnològica més important del món, s’ha convertit en l’aparador perfecte perquè les marques automobilístiques mostrin al món les novetats en matèria de sistemes operatius, tecnologies de seguretat i conducció autònoma.

Al CES Las Vegas 2022 diverses companyies han estat presents per exposar-hi els seus últims avenços tecnològics. Algunes marques van decidir abandonar la seva participació a última hora per la Covid, però han presentat pel seu compte les novetats que tenien preparades per a la mostra.

Aquest és el cas de Mercedes-Benz, que tenia reservat per al CES el Vision EQXX, un prototip de berlina capaç de recórrer més de 1.000 quilòmetres amb una sola càrrega de bateria. Gràcies a un coeficient aerodinàmic de 0,17, un motor elèctric ajustat per reduir al màxim la pèrdua de potència i una bateria més compacta i lleugera, aquest vehicle és el primer elèctric que supera aquesta distància. Al seu interior, en línia amb el que s’ha vist en cotxes com el Classe S, s’ha apostat per una pantalla enorme de banda a banda de l’habitacle. Aquesta tecnologia no s’espera en vehicles de producció fins a mitjans de dècada.

Color a la carta

La també alemanya BMW tenia un cotxe preparat per al CES, però les novetats més interessants potser són altres, com per exemple el canvi de color de l’IX. Començant per la novetat, BMW va presentar l’iX M60, la versió superesportiva del SUV elèctric amb una bateria de 111,5 kWh de capacitat per alimentar els seus motors elèctrics, que lliuren 610 CV de potència i 1.100 Nm de parell màxim. És capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en a 3,6 segons i de recórrer fins a 450 quilòmetres amb una sola càrrega.

La marca premium alemanya, però, va sorprendre amb l’iX Flow concept, un prototip derivat del SUV iX capaç de canviar de color a plaer. Aquesta tecnologia consisteix en un revestiment per a la silueta format per làmines de microcàpsules amb pigments blancs i negres que s’estimulen mitjançant un camp elèctric. Amb aquest sistema es pot canviar el color de la carrosseria en tot just un instant amb tan sols prémer un botó. Entre les altres novetats de BMW van destacar el Digital Art Mode, que mostra peces d’art de Cao Fei al sistema d’infoentreteniment en combinació amb els llums ambientals i el so per crear un “experiència d’usuari holística”; i el BMW Theater Screen, una pantalla de 31 polzades situada al sostre de l’habitacle per reproduir contingut multimèdia als seients posteriors en resolucions de fins a 8K.

Chrysler, com una de les marques principals del grup Stellantis als Estats Units, va ser l’estendard del consorci al CES de Las Vegas amb diverses novetats. La primera va ser l’anunci que la marca serà completament elèctrica l’any 2028, llançant-se el seu primer elèctric el 2025. Amb aquest objectiu la companyia va presentar l’Airflow concept, un prototip de vehicle que serveix, sobretot, com a prova de disseny i sistema de propulsió amb dos motors elèctrics amb una potència total de 400 CV i un nivell 3 d’autonomia.

Paral·lelament, Stellantis va revelar que s’ha associat amb Amazon per al desenvolupament d’un nou quadre d’instruments digital anomenat STLA SmartCockpit, que oferirà funcions úniques segons el vehicle i la marca, amb opcions més enfocades a l’off-road per a Jeep o a la navegació i la seguretat a les berlines Chrysler. Integrarà els serveis d’Amazon, així com Alexa.

Hyundai va presentar a la mostra nord-americana el PnD pod concept, un vehicle urbà pensat tant per al transport de persones com de mercaderies. Aquesta càpsula amb rodes es pot conduir en qualsevol direcció i serà elèctrica i autònoma.

Finalment, Sony va ser una de les sorpreses del CES de Las Vegas amb el Vision-S 02, un SUV elèctric que suposa l’arribada del seu primer cotxe des que fa dos anys van presentar el Vision-S Sedan, una berlina elèctrica. En aquest cas, aquest tot camí lliura 268 CV ​de potència a partir de dos motors elèctrics per oferir tracció total.