Honda accelera l’ELECTRIFICACIÓ

Honda ja ho té tot llest per a la comercialització del nou HR-V. La tercera generació d’aquest SUV nascut l’any 1998 i renovat el 2015 es presenta com un exemple clar del procés d’electrificació que està desenvolupant la marca japonesa, ja que arriba al mercat amb una única versió híbrida. L’HR-V fa 4,34 metres de llarg i manté la xifra del seu predecessor, però ara és dos centímetres més baix i la seva altura lliure al terra s’incrementa en un centímetre. Tot i variar les seves dimensions, registra un increment de 3,5 cm a l’espai per a les cames de les places posteriors.

Estèticament suposa una revolució respecte a la segona generació. El nou HR-V es mostra més esportiu gràcies a detalls com ara un capó més llarg, un pilar A desplaçat cap enrere i una línia del sostre que cau lleugerament des del parabrisa fins a la part posterior, culminant en una mena d’aleró sobre una lluneta molt inclinada. Destaquen elements com la graella integrada a la carrosseria (en el mateix color excepte en una versió especial que arribarà pròximament), la forma del seu para-xocs davanter, esculpit cap endavant, les seves llantes de 18 polzades de sèrie o la suavitat de les seves línies. Els fars posteriors creuen la defensa unint-se mitjançant una franja il·luminada.

La pantalla central tàctil s’ha disposat de forma flotant a la consola central, però s’ubica sota la línia de visió del conductor per no perjudicar-la. El quadre d’instruments combina una pantalla i un tacòmetre analògic. Honda assegura haver millorat la resposta del sistema d’infoentreteniment, que ofereix connexió a Internet i compatibilitat amb les aplicacions Apple CarPlay i Android Auto.

PolivalÈncia «Magic Seats»

Una de les grans novetats de l’HR-V són els Magic Seats amb què es maximitza la capacitat de càrrega. El seu maleter ofereix 319 litres de capacitat, una xifra no gaire cridanera. Tot i això, la banqueta posterior ofereix diverses possibilitats de posició per millorar l’espai. Des del clàssic abatiment dels respatllers fins al de la banqueta, guanyant així espai darrere dels seients davanters. A més, aquesta versatilitat permet dissenyar una configuració diferent en la qual el dipòsit de benzina s’ubica sota els seients davanters.

Dinàmicament Honda promet un major confort gràcies a ajustaments en el sistema de suspensió i direcció, alhora que manté la rigidesa gràcies a la incorporació de nous materials més rígids a la carrosseria. Les característiques del seu propulsor, gairebé sempre treballant amb els motors elèctrics, permeten una major suavitat i una millor resposta.

Pel que fa als sistemes de seguretat, incorpora totes les funcions de l’Honda Sensing millorades gràcies a una nova càmera, que treballarà amb vuit radars i un processador més capaç. D’aquesta manera, disposa de funcions com el control de creuer adaptatiu, el sistema de mitigació d’impacte, el detector d’angle mort, el detector de trànsit creuat i el sistema de frenada d’emergència amb detecció de vianants i ciclistes, entre d’altres.

La majoria dels sistemes estan disponibles des de l’acabat Elegance, mentre que alguns com el detector d’angle mort arriben a partir del segon acabat, l’Advance. L’Advance Plus, el més equipat, incorpora elements com ara un carregador sense fils per al mòbil, un sistema d’àudio premium i detalls a l’interior de color taronja, entre d’altres.

L’Honda HR-V està disponible a Espanya des de 31.140 euros per a l’acabat Elegance, des de 33.640 euros per a l’Advance i des de 36.140 euros per a l’Advance Style.