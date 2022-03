Una autèntica ESCOLA de CAMPIONS

La temporada de la Peugeot Rally Cup Ibèrica s’ha iniciat amb el Ral·li de Fafe, la primera de les sis proves puntuables en un dels certàmens més prestigiosos per als joves valors del nostre automobilisme. La marca francesa ha apostat tradicionalment per la formació de pilots i amb el 208 Rally4, un autèntic cotxe de carreres, tenen la màquina perfecta per endinsar-se al món dels ral·lis.

El suplement NEOMotor ha estat a Baltar, a les proximitats de Porto, per gaudir de les habilitats d’aquest petit monstre com a copilots del jove pilot Alejandro Cachón, de 23 anys i que va ser el campió de l’última edició.

Sens dubte tota una experiència en què, en primer lloc, t’adones que malgrat estiguem davant d’un model petit, es tracta d’un autèntic cotxe de carreres.

PEUGEOT 208 RALLY4

El tram triat va ser el mateix que utilitza el WRC per al shakedown, un sector de gairebé tres quilòmetres de terra on vam poder comprovar totes les habilitats del vehicle i també del pilot asturià, que apunta alt. Cachón, com a premi pel triomf del 2021, debutava recentment a Lorca com a pilot oficial de Citroën España al volant d’un C3 Rally2. El Peugeot 208 Rally4, estrenat en competició a portugal el passat 2020, torna ara a ser el protagonista de la Peugeot Rally Cup Ibèrica. Es tracta d’un cotxe optimitzat per Stellantis Motorsport i desenvolupat sobre la base del Peugeot 208 estàndard. El 208 Rally4 es basa en els factors reconeguts que subratllen l’aposta de la marca per la competició, amb un cotxe eficaç, fiable i competitiu. La proposta, la base de la qual està als tallers de Sport & You a Portugal, ha suposat un gran èxit al mercat de Rally4. Integra un motor 1.2 PureTech turboalimentat de tres cilindres adaptat per a la competició, amb un turbo més gran Magneti Marelli de gestió electrònica que eleva la potència d’aquesta versió de ral·li als 208 CV a 5.450 rpm i permet obtenir un parell de 290 Nm a 3.000 rpm.

Entre els elements més destacables del cotxe hi trobem una caixa de canvis seqüencial de cinc velocitats SADEV, un diferencial mecànic autoblocant, frens de disc ventilats davant de 330 mm (asfalt) o 283 mm (terra) i discos sòlids posteriors de 290 mm amb una suspensió ajustable de tres nivells (amb compressió/rebot d’alta i baixa velocitat). Tot plegat elements que ajuden a aconseguir el pes mínim de 1.080 kg.

NOVA TEMPORADA DE RAL·LIES

La Peugeot Ral·li Cup Ibèrica segueix la fórmula iniciada a Espanya al començament de la dècada dels 70 del segle passat, que consistia a atorgar un cotxe oficial al guanyador del que aleshores era el Desafío Simca. Així, van aparèixer pilots de la talla de Ricardo «Rizos» Muñoz, José A. Zorrilla, Eugenio «Genito» Ortiz, Juan C. Oñoro, Borja Moratal, Juan C. Pradera, Roland Holke i molts altres. A la cerimònia de lliurament de premis de la temporada 2021 els protagonistes van ser els pilots espanyols. El vencedor va ser Alejandro Cachón, seguit dels madrilenys Alberto Monarri i Óscar Palomo.

Per a la copa monomarca Peugeot del 2022 s’han inscrit 17 pilots, que mesuraran la seva força a sis ral·lis d’asfalt i terra a Portugal i Espanya. L’organització atorga premis a cada ral·li per valor de més de 23.000 euros amb 5.000 euros per al primer (1.000 euros més si es tracta d’un Junior). El premi final inclou un programa a Espanya o Portugal amb un Ral·li2 o un programa ERC amb algun model del grup Stellantis.