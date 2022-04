Tendències «CROSSOVER»

Aspecte tot terreny, caràcter urbà i motor de benzina. Aquesta és la combinació que sembla que encaixa millor amb les necessitats de la mobilitat actual. I precisament aquests tres ingredients són els que defineixen el Toyota Aygo X Cross, el guanyador de la votació del mes de març dels premis Cotxe de l’Any dels Lectors.

La nova porta d’entrada al catàleg de la marca japonesa s’ha imposat en aquesta tercera consulta mensual d’aquests guardons gràcies al suport dels lectors del grup editorial Prensa Ibérica, que s’han decantat en una gran majoria per l’Aygo X-Cross davant dels altres dos candidats, l’Aiways U5 i el BMW Serie 2 Active Tourer.

L’utilitari urbà de Toyota es presenta ara sota aquesta proposta de tall tot terreny de 3,7 metres de longitud que reemplaça l’anterior Aygo. Un model al qual succeeix no només per la seva diferenciada estètica, sinó que també ho fa en aspectes com l’amplitud interior, la capacitat de maleter (231 litres que es poden convertir en 829 si s’abaten les dues places del darrere) i la distància entre eixos.

A més d’una imatge personalitzada d’estil crossover, aquest X Cross presenta una altura lliure al terra 11 mil·límetres superior a la de l’Aygo, així com un lloc de conducció que també s’ha elevat en 55 mm.

L’Aygo X Cross recorre a un motor de gasolina 1.0 de tres cilindres i 72 CV. Amb aquest propulsor la marca anuncia uns nivells de consum i emissions de 4,8 litres de mitjana cada 100 km i de 109 gr de CO2/km respectivament.

Així doncs, Toyota incorpora l’Aygo X Cross al llistat de Models Favorits pels lectors amb l’objectiu d’aconseguir una plaça a la votació final. Una plaça que ja va aconseguir l’any passat el Yaris Cross, vehicle que va estar a punt de aconseguir el premi i que tan sols es va veure superat pel Hyundai Ioniq 5.

Alfa, mazda i mg

Ja immersos en la quarta votació de la vint-i-unena edició del Cotxe de l’Any dels Lectors, tres nous candidats centren l’atenció dels participants al web mejorcoche.epi.es. En aquesta ocasió, tres marques estrenen la seva presència a la llista d’aspirants; Alfa Romeo, Mazda i MG.

La marca del trèvol torna a ser actualitat amb el segon lliurament del seu catàleg SUV, el Tonale. Es tracta d’un model de mida compacta que també ha servit a la marca italiana per introduir per primera vegada motors que recorren a l’electricitat a la seva gamma. A la mateixa línia elèctrica se situen les altres dues candidatures; el CX-60 és el primer model de Mazda que recorre a un motor híbrid endollable, mentre que l’MG 5 amplia l’oferta 100% elèctrica d’aquest fabricant oriental.