Iniciació «TOT CAMÍ»

Toyota ha estat capaç d’hibridar el mercat de l’automòbil, popularitzar la fórmula i disposar de la gamma més gran de models híbrids. I encara que ens soni a contradicció, el darrer llançament de Toyota ni és híbrid ni està electrificat. Tampoc fa servir el típic recurs de la marca japonesa d’anomenar-lo Electric Hybrid (una estratègia guanyadora, especialment si tenim en compte que tot el que soni a elèctric o híbrid triomfa darrerament)... perquè no ho és.

El darrer Toyota és un cotxe amb motor de combustió (això sí, molt eficient) i el seu nom és Aygo X Cross. Així doncs, ni rastre d’electrificació en aquest petit urbà que crida l’atenció per lluir un disseny atrevit i jove, a més de pel seu concepte crossover.

Les primeres unitats seran lliurades als seus clients aquest mateix mes de maig. Uns clients que hauran pagat un mínim de 13.600 euros en cas d’haver escollit l’acabat Play i un màxim de 17.000 euros si han triat l’acabat Limited. És un vehicle per als que els agrada moure’s per la ciutat sense complexos. I us ho diu un que se sol moure amb moto per entorns urbans. Tot i no portar una mecànica electrificada estem davant d’un cotxe molt, molt eficient.

Tecnològicament parlant, més enllà del motor, el Toyota Aygo X Cross ens ofereix un sistema multimèdia Toyota Touch 2 amb pantalla tàctil de 7 polzades i connexió Apple Car Play i Android Auto. També disposa de càmera de visió posterior (de molt bona qualitat) i el mateix paquet de seguretat del Yaris i Yaris Coss (aquests sí que són Electric Hybrid) com és el sistema de reconeixement de senyals, detecció de vianants i ciclistes, alerta de canvi involuntari de carril amb assistent de trajectòria i control intel·ligent de llums de carretera.

En funció d’acabat que triem afegirem equipament al model bàsic Play, com ara la tapisseria de cuir integral, el carregador sense fils, el climatitzador automàtic o una pantalla de 8 polzades, entre altres elements que se sumen sota el nom Trendy. Si afegim el pack Connect trobarem funcionalitats com ara la connexió sense fils per al telèfon mòbil, la pantalla de 9 polzades i el pack de so JBL. La versió més equipada de la gamma (Limited) afegeix l’arrencada sense clau, els seients calefactats, els sensors de pàrquing i el sostre de lona retràctil.

Gasolina i eficient

El seu motor de gasolina tricilíndric d’un litre de cilindrada lliura 72 CV de potència i el podem associar tant a una caixa de canvis manual de cinc relacions com a una automàtica CVT. Parlar de prestacions en aquest cotxe és parlar de consum reduïts.

Concretament de xifres que van des dels 4,9 fins als 5,2 litres per a l’automàtic i dels 4,7 fins als 5 litres per al manual. És per això que, amb un dipòsit de 35 litres i una conducció mixta, ens permet una autonomia d’entre 400 i 600 quilòmetres, fet que amb els cotxes elèctrics actuals d’aquesta mida no aconseguirem.

Pel que fa a l’habitabilitat, l’Aygo X Cross està homologat per a quatre passatgers, encara que l’espai a les places del darrere és molt petit.