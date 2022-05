El 38% dels espanyols afirmen no respectar el límit de 30 km/h en vies urbanes d'un sol carril, segons la VII Radiografia dels Hàbits de Mobilitat dels Espanyols realitzada pel Fòrum de Mobilitat promogut per Alphabet, basada en 5.000 entrevistes a ciutadans de les 17 principals capitals de província espanyoles. La investigació publicada aquest dimecres assenyala que el percentatge ascendeix fins al 46% entre els homes, mentre que el percentatge de dones que afirmen no complir-lo se situa en el 29%. Per edats, són els joves de 18 a 30 anys els que més incompleixen aquest límit de velocitat (un 41%), seguits molt de prop pel grup de 31 a 45 anys, amb un 40%. Les dades descendeixen fins al 31% entre els conductors més de 61 anys.

Barcelona, la més complidora El 73% dels conductors de Barcelona confirmen que circulen a 30 km/h per vies d'un sol carril per a cada sentit. Són els més complidors seguits dels habitants de Palma de Mallorca, amb un 71%; i els de Las Palmas de Gran Canaria, amb un 69%. Al contrari, les dades reflecteixen que la meitat dels val·lisoletans (49,7%) compleix amb aquesta limitació de velocitat, seguits dels toledans (53%) i de Santander (55,9%).