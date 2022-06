La Direcció General de Trànsit està desenvolupant l'eina de control definitiva. Amb la plataforma DGT 3.0 sabrà de manera exacta i en temps real la teva localització, velocitat i maniobres al volant, aprofitant els sistemes de localització i diagnòstic dels cotxes moderns connectats al núvol. La DGT assegura que no ho fa per controlar a l'usuari sinó al trànsit, però és impossible saber si en el futur aquest sistema substituirà als radars, els agents de circulació i el Pegasus, per poder posar multes a distància. A través d'una nova licitació de 3,3 milions d'euros per al 'Manteniment i Serveis de la plataforma de vehicle connectat DGT 3.0', s'optimitzarà aquesta tecnologia perquè la DGT pugui tenir controlat en tot moment l'estat del trànsit en les carreteres a través de la informació que li envia cada vehicle.

Ja existeixen aplicacions de conducció com Waze, Mapas o Google Maps, amb les quals es pot saber l'estat del trànsit en les carreteres a través de la informació particular de cada usuari. Aquestes ens avisen d'embussos, i també ens indiquen si hi ha hagut un accident o si existeix algun tipus d'incident en la carretera que ens pugui posar en perill. I aquesta és exactament la informació que vol tenir la DGT amb la seva plataforma, per poder ajudar els conductors a viatjar d'una forma més segura. Però amb la gran diferència que les aplicacions que tenim en el nostre cotxe serveixen també per poder deslliurar-nos d'una multa, i la de la DGT pot servir per a tot el contrari.

La Direcció General de Trànsit diu que vol vigilar les carreteres i no als conductors. És a dir, que no pretén fer servir la nostra informació per multar-nos, sinó per millorar les condicions del trànsit i la seguretat a les carreteres. Però ningú ens assegura que amb el temps utilitzin sistemes com el GPS del cotxe amb el qual saben la nostra velocitat en temps real, els sistemes de diagnòstic d'accidents per veure si hem fet una frenada d'emergència, o fins i tot els warning per saber si ens hem detingut en un lloc il·legal, per poder posar-nos una multa a distància. Estar connectats és un gran avantatge a escala particular, però amb el temps i com s'ha demostrat ja en multitud de dispositius, fa que les autoritats ens tinguin controlats en tot moment, i només farà falta un canvi legislatiu perquè ens puguin sancionar amb la informació que el cotxe els transmet a través del núvol.

Ara com ara s'assegura que les dades es tractaran de manera anònima i que no s'identificaran vehicles i persones, sinó que volen la informació general de l'estat de les carreteres. Però com fiar-se d'això, si recentment la mateixa DGT va demanar l'ús de les càmeres de control de trànsit per poder multar a aquells cotxes que no tinguin la ITV en regla. El que fins fa poc eren simplement càmeres de control com volen que sigui la DGT 3.0, aviat podrien ser gairebé com els radars de les carreteres, és a dir, dispositius de vigilància amb els quals et poden identificar per posar-te una multa.

El sistema DGT 3.0 pretén estar en funcionament per a l'any 2026, quan gairebé tots els cotxes comptin ja amb sistemes obligatoris de localització com la trucada d'emergència automàtica eCall capaç de transmetre la nostra posició GPS exacta en temps real; les llums d'emergència V-16, que hauran de disposar de connexió a internet a partir d'aquell mateix any; o les anomenades 'caixes negres', que els cotxes nous ja han de tenir preinstal·lades per llei.