Els vehicles autònoms ja tenen data prevista d'autorització per circular per les carreteres espanyoles. Serà d'aquí a un any i mig, a finals del 2023, quan es preveu l'entrada en vigor de la normativa que reguli aquest tipus d'automòbils amb un elevat nivell de capacitat per rodar sense necessitat de recórrer a les capacitats humanes de maneig. Així ho ha avançat el subdirector general de mobilitat i tecnologia de la Direcció General de Trànsit (DGT), Jorge Ordás, en un acte de l'Associació Nacional de Fabricants.

La normativa actual només preveu la circulació autònoma de grau 2, aquella en la qual els vehicles disposen d'un assistent a la conducció que controla desplaçaments laterals i longitudinals, com per exemple la capacitat d'evitar sortides del carril, però no té la capacitat d'actuar davant un imprevist sobre la calçada. Aspecte diferent En el tercer grau, tot i que el vehicle encara necessita la intervenció d'una persona, és capaç de respondre davant un imprevist a la carretera. En el nivell 4, conegut com d'alta automatització, l'automòbil té la capacitat de circular i adoptar decisions sense que hi intervingui el conductor, si bé continua mantenint l'aspecte d'un cotxe tradicional. En aquest cas, els sensors controlen el que succeeix al vehicle i al seu voltant, i, tot i que no sigui necessari d'entrada, el conductor pot prendre el control del vehicle en qualsevol moment. En el màxim nivell, el grau 5, el vehicle pot circular sense cap mena d'intervenció humana. Tal és així, que no sol disposar de volant, ni de pedals ni d'altres elements indispensables als turismes tradicionals. N'hi ha prou amb una ordre a viva veu de l'usuari perquè el cotxe l'executi automàticament i amb plena capacitat.