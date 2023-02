En un escenari inflacionista on tot ha pujat, trobar alguna cosa de qualitat a un preu raonable és una cosa inèdita. I aquest és el cas del Voge SR4 Max. La marca pertanyent al gegant xinès Loncin ha escollit el sector dels GT de cilindrada mitjana per presentar la seva targeta de visita entre els scooter. Un model que no és res més que la versió oriental del BMW C400, fruit de l’acord de col·laboració i desenvolupament de productes que mantenen les dues marques.

Voge estrena el seu catàleg de scooters amb magnificència. L’SR4 Max comparteix amb el C400 el xassís, la part cicle, el motor i nombrosos components. I tot això a un preu més baix. Tot i que la imatge es diferencia del seu «germà» alemany, el conjunt estètic segueix les mateixes traces. Una presència de notable atractiu que barreja esportivitat i elegància a parts iguals, carregada de detalls tecnològics com la il·luminació Full LED, els intermitents dinàmics, l’avís de frenada d’emergència, un panell d’instruments digital amb connectivitat Bluetooth o la càmera situada al frontal. El còmode seient situat a 765 mm del terra ofereix una agraïda sensació de seguretat a partir de 1,65 m d’estatura. El motor del SR4 Max és un monocilíndric de 350 cc, 34 CV de potència i 35 Nm de parell a 6.000 rpm. Mostra un notable aplom en vies ràpides o revirades, així com en trajectes urbans. La primera presa de contacte es va desenvolupar en una jornada en què la pluja ens va acompanyar de manera constant i en què l’eficàcia del control de tracció va quedar més que palesa. La part cicle ajuda molt al bon comportament d’aquest model. I tot això per un preu de llançament de 5.789 euros en promoció fins al 31 de març, amb 5 anys de garantia i un any de regal d’assegurança per a majors de 21 anys.