El Mitsubishi ASX s’ha unit a la lluita pel premi del Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica després d’haver estat el model més votat del mes de febrer. Un triomf, l’aconseguit pel model japonès, que no fa altra cosa que consolidar la forta aposta feta per la marca al mercat B-SUV.

D’aquesta manera, el Mitsubishi ASX s’incorpora al llistat de models favorits pels lectors, passant a beneficiar-se d’un avantatge afegit de cara a l’elecció dels finalistes d’aquest guardó consolidat per la seva condició de guanyador mensual. Una condició que ja va aconseguir el passat mes de gener el Citroën C4 X, vencedor de la primera votació de l’actual i vint-i-dosena edició d’aquests guardons.

Cal recordar que són els periodistes especialitzats en la informació del sector del motor de les diferents capçaleres de Prensa Ibérica, els encarregats de seleccionar els sis vehicles finalistes del Cotxe de l’Any dels Lectors, havent de triar, com a mínim, cinc models que hagin guanyat la respectiva votació mensual.

Revolució B-SUV a Mitsubishi.

La victòria de l’ASX és un reflex clar de les tendències que marquen l’actualitat del mercat de l’automòbil. I és que el model japonès combina dos factors d’èxit assegurat al mercat, com són el concepte de SUV urbà i la incorporació del factor elèctric a la seva oferta de motoritzacions.

Dues premisses sobre les quals es basa l’autèntica revolució B-SUV que ha fet Mitsubishi a la seva gamma, especialment si es compara amb el model anterior. Per aconseguir-ho ha donat suport a l’aliança en què es troba immersa amb el grup Renault, llançant la seva particular versió d’un producte de contrastat èxit com és el Captur, encara que sempre amb els matisos personals de la marca japonesa.

Les primeres unitats de l’ASX ja estan a punt d’arribar al mercat. La seva gamma s’estructura al voltant de quatre motors, tots ells de benzina. Tres d’ells estan electrificats a diferents nivells (d’hibridació lleugera, híbrid tradicional i híbrid endollable), mentre que pel que fa als acabats està disponible amb les versions Spirit, Motion, Kaiteki i Kaiteiki +.