La tercera votació mensual dels premis Cotxe de l’Any dels Lectors ja és en marxa a través de la pàgina web mejorcoche.epi.es. Una nova oportunitat per triar el tercer integrant del llistat de models preferits pels participants del concurs. En aquesta ocasió els nous candidats són el BMW XM, el DFSK 500 i el Subaru Solterra. Tres models que presenten uns posicionaments clarament diferenciats, ja que l’XM és un SUV d’altes prestacions que es presenta com el primer model híbrid endollable desenvolupat per la divisió M Motorsport de la marca alemanya, el DFSK 500 és un model amb què la marca d’origen xinès reforça la seva gamma totterreny de mida compacte i el Subaru Solterra és el primer cotxe 100% elèctric del fabricant japonès. Tres visions diferents de l’automòbil i un únic objectiu: ser el preferit pels lectors.