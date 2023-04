La Direcció General de Trànsit (DGT) continua amb el seu decàleg de recomanacions per incrementar la seguretat viària amb l’objectiu de reduir la sinistralitat. Sobretot tenint en compte que el 2022 va ser un any tràgic a les carreteres espanyoles, amb 1.145 víctimes mortals, un 14% més que l’any anterior. Ara recorda una norma que els conductors poden oblidar amb el pas del temps: hi ha punts a la xarxa viària on està prohibit avançar, independentment de les línies sobre la calçada i encara que no hi hagi un senyal de circulació que ho exigeixi.

La llei de trànsit de 2022 elimina el marge de 20 quilòmetres per hora per avançar, però no és suficient. Els avançaments són un punt feble. Per això la DGT ja ha posat èmfasi en la conducció preventiva quan un vehicle n’avança un altre i recorda periòdicament com avançar correctament un ciclista en qualsevol via.

Depassar a un altre vehicle no només implica el domini de l’observació dels retrovisors i la distància de seguretat. Cal conèixer en quines zones es pot avançar i en quines no, independentment de si hi ha una línia contínua o discontínua, per no esmentar la doble contínua o qualsevol senyal vertical.

On és obligatori no avançar

Per això la DGT insisteix que està prohibit avançar en corbes o canvis de rasant sense visibilitat, en passos de vianants i a nivell, en interseccions i les seves proximitats i en túnels. De la mateixa manera que està prohibit posar-se darrere d’un camió per avançar-lo si aquest també està fent un avançament.

Aquestes regles les marca el manual de teòrica que cal aprendre’s per examinar-se del carnet de conduir, però es tendeixen a oblidar, de manera que està bé recordar-les. «Zero riscos» a les carreteres, reitera l’organisme autònom.