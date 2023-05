La venda de vehicles d'ocasió viu un dels seus millors moments. Les principals marques automobilístiques aposten per aquest mercat, ja que permet a molta gent adquirir un vehicle a bon preu i amb plenes garanties. Sigui un vehicle d'ocasió, un seminou, Km0 o gerència, hi ha molt per triar i escollir el model que més s'adapti a les nostres necessitats, tant pel preu com per les característiques.

Grup Andreu ofereix un servei integral per a cada client Grup Andreu és el concessionari oficial de Citroën, Opel, DS, Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Abarth i Toyota a Girona. És una empresa especialitzada en la venda de vehicles d'ocasió que ofereix una àmplia gamma de serveis per als clients, entre els quals s'inclouen la compra i venda de vehicles de totes les marques, finançament adaptat a les necessitats de cada client, taxació gratuïta i valoració de vehicles usats, garantia mecànica de fins a 12 mesos als vehicles venuts, manteniment i reparació de vehicles al seu taller propi, servei de canvi de pneumàtics i revisió de frens, servei de canvi d'oli i filtres, entre d'altres. A més, compta amb un servei d'atenció al client personalitzat, assessorament tècnic i comercial per part d'experts del sector, venda de peces i accessoris originals, gestió de la documentació necessària per a la compra o venda d'un vehicle. Camps Motor, més de 70 anys acreditant experiència Camps Motor SA és una empresa familiar del sector de l'automoció que compta amb més de 70 anys d'història. El 1987, neix el que avui dia coneixem com a Camps Motor Concessionari Oficial Nissan. Durant l'any 2017, degut a la finalització de la comercialització dels camions de la marca Nissan, Camps Motor SA passa a ser Concessionari Oficial Isuzu a la seva zona. D'aquesta manera pot continuar desenvolupant la seva tasca i experiència en l'àmbit més industrial. Durant l'any 2020, Camps Motor SA professionalitza el seu departament de vehicles d'ocasió amb la divisió de vehicles seminous i vehicles recondicionats Camps Ocasió i incorpora la marca de la distribuïdora de motos elèctriques, Ecomobility Green World amb la seva marca E-Fun i el 2022 s'incorpora també la marca de bicicletes ecològiques Ecobike. Totes ells estrenen nova nau a Fornells de la Selva aquest 2023. Així doncs, amb la incorporació de la nova nau a Fornells de la Selva, Camps motor es posiciona amb tres instal·lacions, (dues a Fornells de la Selva i una altra a Vulpellac, al Baix Empordà), esdevenint així, una de les empreses de mobilitat i vehicles ecològics més importants a la província de Girona. Fornells Motor, la referència d'Hyundai a les comarques gironines Una altra de les marques destacades del sector automobilístic que disposa d'un servei de compra venda de vehicles és Hyundai. La marca acredita una llarga trajectòria i solvència en el sector. Fornells Motor és el concessionari oficial de Hyundai per la província de Girona i disposa d'una important xarxa amb instal·lacions a Figueres, Banyoles, Blanes, Olot i Palafrugell. En els seus concessionaris, els clients poden veure i comprovar una àmplia gamma de vehicles d’ocasió, KM0 i gerència totalment revisats i garantits per sortir ja a la carretera. Tots els vehicles han passat el procés de revisió per garantir el seu perfecte funcionament i posada a punt. Un altre dels avantatges és que, a més, compta amb un servei d’atenció personalitzat pensat exclusivament per al client amb assessorament tècnic, gestió de la documentació per la compra venda del vehicle i el finançament adaptat a les necessitats del client. D'aquesta manera, el client només s'ha de preocupar d'estrenar cotxe amb la tranquilitat dipositada en una gran marca. Els interessats poden consultar les diferents promocions que hi ha actualment.