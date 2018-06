Hierro estudia fer canvis en l'alineació d'Espanya de cara al partit contra Marroc

Fernando Hierro, seleccionador espanyol, medita introduir retocs ofensius en el seu equip titular per recuperar la capacitat golejadora en el partit de dilluns davant el Marroc a la tercera jornada del Mundial 2018, en què es juga el pas a vuitens de final i el liderat del Grup B. La mà de Hierro com a seleccionador a es va deixar veure amb els canvis que va realitzar en l'equip titular que es va mesurar a l'Iran. L'estudi d'un rival que es tancaria en el seu terreny de joc, el va portar a apostar per un jugador, Lucas Vázquez, que en els dos anys de Julen Lopetegui al comandament d'Espanya, tan sols havia estat titular en una ocasió, el dia de la seva estrena en un amistós davant Geòrgia, fa dos anys.

Amb la porteria sense debat al voltant de la continuïtat de David de Gea, necessitat de fer un bon partit, que li retorni la confiança perduda, en la defensa tampoc s'espera cap modificació. Carvajal va tornar a bon nivell físic després de 25 dies sense competir per una lesió muscular, Gerard Piqué i Sergio Ramos són els referents en el centre i Jordi Alba no mostra símptomes de fatiga.

Amb Sergio Busquets, Fernando Hierro correrà el risc que una targeta groga el deixi sense vuitens a l'únic jugador sense substitut natural al mig centre. «No esstem per regalar res», va dir el seleccionador quan va ser preguntat per si li donaria descans pensant que fins als quarts de final dels jugadors amonestats no netegen les seves targetes.

Més endavant apareixen dos jugadors que s'han guanyat al Mundial de Rússia ser intocables: Isco i Diego Costa. El primer assumeix el lideratge amb la pilota i el segon en el gol, amb els seus tres gols en les dues jornades disputades. Per a les altres tres demarcacions apareix un ventall de possibilitats per a Hierro en funció del sistema pel qual opti. Tot apunta que Koke ornarà a l'equip titular, de manera que el descans apunta Andrés Iniesta o David Silva. Jugadors com Thiago o Marco Asensio o l'aparició d Iago Aspas per acompanyar Diego Costa en l'atac són possibles variants.