Els 7 millors restaurants per fer sopars d'empresa a les comarques gironines

DIFERENT RESTAURANT

Situat al centre de Begur, aquest és un restaurant jove i acollidor on poder gaudir d'un bon àpat entre amics o companys de feina. Dirigit per Marc Caner i el seu equip, ofereix una cuina de caràcter gastronòmic però sense perdre l'essència de la cuina catalana tradicional.

Diferent Restaurant ha ideat un menú a partir de 28 euros amb begudes incloses per als àpats d'empreses de com a màxim dotze persones, que es pot servir en el mateix restaurant però també es pot encarregar com a càtering.

Contacta'ls al seu telèfon: 972 622 872, o al seu local: Carrer de Forgas i Elias, 4.



ESSÈNCIA RESTAURANT

Tens algun sopar especial, de grup, o aniversari a celebrar? Al Restaurant Essència gaudiràs de menús especials a partir de 25€, que inclouen vi i aigua, ideals per ocasions especials, i també per gaudir-ne el teu dia a dia. Essència és un dels restaurants millor valorats d'Empuriabrava, dirigit per Raúl de Csanady. Apropa't al seu local a l'Avinguda Fages Climent, Sector Muga, d'Empuriabrava.



CAP SA SAL

Enclavat en una de les millors cales de la Costa Brava, a Begur, on la unió del mar i la muntanya creen un paisatge únic, en aquest restaurant s'hi poden degustar plats de cuina moderna i mediterrània basada en el producte local. L'establiment és obert tot l'any. Els trobaràs al Carrer Cap Sa Sal, 24 de Begur.



GULA RESTAURANT

Al restaurant Gula entenen la cuina com un plaer que ha de ser compartit. És per això que cada plat de la seva carta està pensat per a gaudir-lo compartint. A Gula t'ofereixen un espai modern i acollidor on podràs gaudir de menús a partir de 20€, amb vi i aigua inclòs. Un restaurant diferent, que combina una barreja de sabors, olors i textures fet amb matèries de primera classe, amb un eix creatiu comú, el de compartir.

Està situat a ple centre d'Empuriabrava, al Carrer de Sant Morí, 11.



MARAN RESTAURANT

Va obrir fa tres anys i ja és un restaurant de referència a la ciutat de Girona. La cuina del Maran es basa en el producte de qualitat, el respecte per la tradició culinària i la innovació a mans d'un xef format en els millors restaurants. L'extensa carta de vins respon a les inquietuds del sommelier, també format en restaurants de referència internacionals. Ofereix menús per a grups, amb un ampli ventall de preus. L'espai, molt acollidor, disposa d'un reservat amb capacitat per a 20 persones. És a la Gran Via de Jaume I, 8.

Les reserves es poden fer per telèfon al 972 664 393.



CAN PERET

Can Peret és una Masia catalana de pedra, a Cassà de la Selva, amb espai privat per a actes d'empresa i amb un entorn excepcional per a la celebració d'esdeveniments d'exterior: una zona chill out situada a la pineda-terrassa, una esplanada verda, amb escenari de pedra, barbacoa XXL, zona enjardinada amb font, cascada, balconet panoràmic i un munt de detalls singulars.

Can Peret aposta per una combinació de cuina d'autor creativa i tradicional, d'inspiració local i amb ingredients frescos, de temporada, de proximitat i de qualitat. El format gastronòmic és ampli: disposen de carta, menús diversos i càtering personalitzat per a esdeveniments. Visita'ls al Veïnat de Llebrers, 30.



LA TEMPORADA

Els restaurants La Temporada, situats a Vilablareix i a l'Espai Gironès, ofereixen cuina de qualitat, casolana i creativa. Per dinar ofereixen un ampli menú diari i de temporada, i els sopars són a base de tapes, tex-mex, amanides, plats combinats, torrades, carns a la brasa, hamburgueses, entrepans, postres€

A l'establiment de Vilablareix, al Carrer del Montnegre, 62, ofereixen també esmorzars de forquilla, futbol en pantalles grans, menú de festius i reserves per a menús de celebració, d'empresa i de colles. Amb bon aparcament.