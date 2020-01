Reis d'Orient 2020: Horaris i recorreguts de les cavalcades

La nit més màgica de l'any ve precedida de la tradicionat cavalcada dels Reis mags d'Orient, que arriben a les ciutats i poblacions gironines per a rebre la il·lusió dels més petits i transformar els seus desitjos en realitat. Perquè cap nen es quedi sense veure els esperats Reis, hem preparat un recull amb els horaris i els recorreguts de les principals cavalcades de les comarques gironines.

Banyoles

18 h Inici des de l'Estany. Recorregut: Passeig Darder, carrer Barca, carrer Estany, plaça de les Rodes, carrer Jacint Verdaguer, porta dels Turers, plaça Major, carrer Àngel Guimerà, passeig Indústria i final davant l'Ajuntament.

Blanes

18 h Arribada al Port de Blanes. Recorregut: Passeig de Mar, Carrer Ample, Plaça Solidaritat i la Rambla Joaquim Ruyra, cruïlla amb el Carrer Muralla. El recorregut finalitzarà a l'Ajuntament.

Figueres

19 h Inici a l'encreuament entre la plaça Creu de la mà i el carrer Nou. Recorregut: carrer Nou fins a arribar a la Font Lluminosa (carrer Castelló), i rodejaran la plaça Catalunya i la plaça del Gra, on s'ha habilitat una zona de baixa intensitat sensorial. La cavalcada seguirà pels carrers Rutlla, Blanch i Camaño, fins a arribar a la rambla de Figueres.

Girona

18 h Inici als Jardins de Fora de Muralla. Recorregut: A les 18.30 h començarà la cavalcada al passeig General Mendoza i passaran pels carrers Ultònia, Migdia, Emili Grahit, Joan Maragall, plaça de Pompeu Fabra, Gran Via de Jaume I, avinguda de Sant Francesc, lateral nord de la plaça de Catalunya, pujada del pont de Pedra i plaça del Vi, on tindrà lloc el pregó dels Reis aproximadament a les 20 h.

Lloret de Mar

17 h Arribada davant el Museu del Mar i recollida de cartes. Recorregut: a les 20 h, recorrerà el passeig des de l'Ajuntament fins a la Riera i pujarà per l'Avinguda Just Marlès fins a la terminal d'autobusos.

Olot

18.30 h Sortida de la plaça Josep Clarà. Arribada al Firal Petit.

Palamós

18 h Arribada al Moll Vell. Recorregut: A les 19 h, sortida de Sant Joan. Arribada i final a La Gorga.

Puigcerdà

18 h Inici a la plaça de l'Estació. Recorregut: Des de la plaça de l'Estació a l'església parroquial

Ripoll

18 h Arribada a la carretera de Barcelona. Recorregut: carrer Concepció Ducloux, crta. Barcelona, pg. Ragull, cr. Macià Bonaplata, crta. Olot, cr. Progrés, pg. Sant Joan, cr. Macià Bonaplata, pl. Gran, pl. Sant Eudald, cr. Sant Pere i pl. Abat Oliba.

Salt

19 h carrer Miquel Martí i Pol. Recorregut: Cr. Miquel Martí i Pol, c. de Mercè Rodoreda, c. Major, trav. Santa Eugènia, c. Sant Antoni fins arribar a la plaça 1 d' Octubre, davant la Factoria Cultural Coma Cros.

Sant Feliu de Guíxols

19 h Sortida de la Zona Esportiva Vilartagues. Recorregut: Des de la zona esportiva Vilartagues, ctra. Girona, la Rambla, passeig del Mar, av. Juli Garreta i plaça Monestir