Les galeries d’art catalanes han demostrat una vegada més el seu potencial amb la convocatòria i celebració aquests últims dies d’una setmana que ha inclòs fins a una vuitantena de propostes i activitats amb l’objectiu d’apropar les arts visuals a la ciutadania. La proposta, celebrada del 18 al 25 de novembre, ha estat impulsada per l’Associació de les Galeries d’Art de Catalunya (GAC) i la finalitat és que el gran públic hagi pogut conèixer de prop la realitat de les galeries i la producció d’art que es fa a Catalunya. El programa previst a la convocatòria ha inclòs vuitantena d’activitats organitzades per més de 50 galeries i museus distribuïts en tot el territori català.

La Setmana de l’Art a Catalunya ha suposat la segona edició, després de l’estrena de l’any passat i la seva entrada en el calendari d’esdeveniments culturals del país. «Es tracta d’un festival de l’art, que busca apropar aquest món al conjunt de la població, tant els públics habituals com a altres segments nous o menys habituals», segons els seus promotors.

Una associació molt potent

El programa ha inclòs exposicions, rutes artístiques, diàlegs, presentacions i un conjunt d’experiències de format i expressió plural, que s’ha dut a terme en el conjunt de Catalunya. Galeries d’Art de Catalunya ha iniciat aquesta setmana la campanya de promoció de la Setmana, realitzada per l’agència La Pometa, i que porta per eslògan Catàrtica.

L’Associació de les Galeries d’Art de Catalunya (GAC) va ser fundada el 1978 i és la primera associació del sector a Catalunya i també de l’Estat espanyol. Els seus promotors destaquen que té com a objectiu «crear un impacte positiu a l’ecosistema de les arts visuals a Catalunya a través del desenvolupament, el suport i la divulgació de les seves galeries d’art, espais i entitats associades, així com les seves diverses disciplines i els seus artistes». La seva acció es tradueix en diferents línies d’actuació que tenen com a fons donar a conèixer l’art que es fa a Catalunya i la seva exhibició. En aquest sentit, des de la web de l’entitat s’explica que altres objectius que sempre es tenen present és «promoure iniciatives per fer més accessibles les arts visuals al públic general a través de la difusió i la divulgació dels programes dels nostres associats i col·laboradors, així com de les seves activitats». També es vol preservar protegir per donar estímul, suport i col·laboració als seus associats en «les seves tasques culturals i comercials i d’aquesta manera preservar i protegir l’ecosistema de les arts visuals a Catalunya amb l’objectiu de l’excel·lència, la qualitat i les bones pràctiques», asseguren.

També es busca «contribuir a la creació d’una xarxa de treball d’àmbit local i internacional amb entitats i col·laboradors amb valors compartits i oferir un espai de diàleg i suport».