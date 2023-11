El Govern destinarà enguany 144 milions d’euros a ajuts al lloguer després d’aprovar les sol·licituds de gairebé 71.000 famílies, un 26% més que l’any passat. Segons va indicar fa uns dies la consellera de Territori, Ester Capella, per primera vegada es dona cobertura a totes les peticions aprovades.

L’any passat, la Generalitat va destinar 114 milions d’euros a les ajudes al lloguer, que van arribar a 56.500 persones. Amb l’increment d’aquest 2023, Capella espera evitar «situacions d’emergència» i possibles desnonaments entre llogaters de totes les franges d’edat. En aquest sentit, va destacar que les polítiques d’habitatge són un eix prioritari de l’Executiu i va recordar el compromís de disposar de 10.000 nous pisos de lloguer social el 2026. Malgrat això, va afirmar que encara no es pot especificar quants d’aquests allotjaments estan ja disponibles o en construcció.

Els beneficiaris

Tal com ha detallat el Govern, aquest any la convocatòria dels ajuts ordinaris es va avançar al mes de març i es va fer conjunta per a totes les edats amb l’objectiu de facilitar la gestió de les sol·licituds i anticipar els pagaments. De manera progressiva (primer el grup de gent gran i joves i, posteriorment, la resta de franges d’edat), els beneficiaris rebran un missatge informant-los dels passos a seguir per poder rebre la subvenció.

Per poder cobrar l’ajut, s’hauran de presentar telemàticament els rebuts que justifiquen que han fet els pagaments de les rendes de lloguer. La gent gran ho podrà presentar de forma presencial a les Oficines Locals d’Habitatge i, abans d’acabar aquest any, rebran l’import corresponent als mesos de gener a setembre. Els mesos d’octubre, novembre i desembre els cobraran al primer trimestre de 2024, quan hagin presentat els rebuts dels pagaments del darrer trimestre de 2023.

Les sol·licituds rebudes

Segons les dades ofertes pel Govern, aquest 2023 s’han rebut 92.215 sol·licituds (12.544 de gent gran, 19.316 de joves i 60.355 de la resta) i el 100% de les que reuneixen els requisits han estat aprovades i es pagaran. Les sol·licituds denegades ho han estat per no complir els requisits que marca la convocatòria. En total s’han aprovat 70.937 sol·licituds, de les quals 10.687 corresponent a gent gran, 14.551 a joves i 45.699 a la resta de franges d’edat.

Preguntada per l’aplicació de la nova llei estatal d’habitatge, aprovada al Congrés dels Diputats a l’abril, la consellera de Territori del govern català, Ester Capella va lamentar la lentitud del govern espanyol. «Si volen testar la llei en algun indret de l’Estat només ho podran fer a Catalunya», va afirmar la consellera. En aquest sentit, es va preguntar també si l’executiu espanyol vol, realment, fer ús de la nova normativa.