Arriba el fred i el descens de temperatures. Tot i que amb el canvi climàtic no es pot assegurar mai quan acabarà la bonança i el bon temps, el cert és que hem de ser previsors i tenir a punt ja el sistema de calefacció del nostre habitatge.

A banda de revisar el sistema general de calefacció que tinguem a casa, una de les operacions que podem portar a terme de manera fàcil i senzilla és purgar els radiadors. L’operació ens aportarà molts beneficis i ens pot estalviar problemes a la llarga. Després de diversos mesos apagats, és molt probable que l’aire hagi penetrat als radiadors, cosa que fa necessària una purga. Per comprovar si cal fer-la, només cal encendre la calefacció.

Si al cap de poc temps, se senten sorolls procedents dels conductes del radiador o si en tocar-lo tant als laterals com a la part superior, es noten parts fredes aquest radiador ha de ser purgat. És una operació de neteja i purga que podem fer nosaltres mateixos a casa.

El més recomanable és que es realitzi els mesos previs a la posada en marxa de la calefacció, preferiblement aquest octubre o al començament de novembre. Ara, doncs és el moment de portar-ho a terme.

La purga no estarà completada sense comprovar abans la pressió de l’aigua de la calefacció a la caldera. Si la tasca s’ha desenvolupat correctament, l’habitual és que hagi disminuït. El més bo és que se situï entre 1 i 1,5 bars. Almenys aquesta és la xifra que recomanen els experts.

Aquest procés no només millora el rendiment del sistema de calefacció sinó que, també contribueix a reduir considerablement el consum energètic i la factura del gas. Per tant, una simple operació com aquesta ens aporta molts beneficis.