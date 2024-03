Nous horitzons per a la fira

La Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava serà el primer esdeveniment que es farà a la plaça de les Palmeres després de la renovació. Sobre l’emplaçament de l’esdeveniment, l’organització de la fira opina que la renovació de la plaça de les Palmeres, «és una cosa molt positiva. El fet que s’hagi modernitzat l’espai ha donat un plus a tot l’entorn i creiem que serà un lloc molt valorat pel municipi on després de la nostra Fira n’hi haurà d’altres».

Modernització de la plaça

El nou equipament està situat a tocar l’icònic edifici del Club Nàutic amb una superfície de 5.552,15 metres quadrats, i ara s’ha acabat la primera fase de les obres.

L’espai cobert està pensat per a realitzar actes i esdeveniments. En aquesta primera fase només inclou l’execució de fonamentació, estructura vertical i la coberta. Així i tot, tots aquests elements s’han pensat dimensionats per a permetre que en posteriors fases, es construeixin els volums tancats plantejats en el projecte bàsic que contenen l’espai d’escenari, instal·lacions, per una banda, i la caixa de bar i serveis higiènics per l’altra. Les palmeres, com no podia ser de cap altra manera, es mantenen tot i que algunes s’han reubicat per alliberar l’àmbit central que ha estat on s’ha implantat la nova coberta.

Els materials i colors utilitzats busquen que tant la plaça com l’edifici s’integrin al màxim en l’entorn, per tal de donar protagonisme a un edifici tan emblemàtic com és el Club Nàutic. Predomina el color blanc i la fusta, propis dels elements presents als vaixells que queden en el pla posterior de l’edifici.

Durant la celebració del 50 aniversari de la urbanització es va situar una carpa dins aquest àmbit per tal de portar-se a terme diferents actes i que ara és substituïda per l’edifici.

Pel que fa a l’execució i soterrament de totes les instal·lacions que siguin necessàries per a aquesta primera fase tal com el sanejament d’aigües pluvials, moviment de l’armari de BT i nou enllumenat, cal també deixar les previsions per a poder connectar en un futur, quan totes les fases del projecte s’hagin completat, les instal·lacions que siguin necessàries.

Modificació del POUM

L’àmbit d’intervenció ha estat objecte d’una recent modificació puntual del POUM, per tal de canviar la qualificació d’aquest espai d’aparcament a espai d’equipament cultural, social i esportiu. Tant la plaça com el nou edifici es plantegen amb la voluntat de permetre la màxima connexió visual entre l’avinguda Fages de Climent, accés principal a l’espai i el Port Marítim.

D’altra banda, l’organització de la mostra d’Empuriabrava, assenyala que tot sembla indicar que no se celebrarà el Saló Nàutic de Barcelona aquest 2024, per tant, les empreses de la comarca tenen l’oportunitat de mostrar les seves embarcacions i productes. Així mateix, Assun Auger destaca que les nàutiques de la comarca es poden trobar «el 80% de les marques que existeixen al mercat, això vol dir que som una potència en el sector». A més «el percentatge de vendes està entre el 20 i el 25%, un volum important».