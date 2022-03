Arriba als cinemes l'esperada nova saga de Batman, en aquesta ocasió protagonitzada per Robert Pattinson, qui encarna a Bruce Wayne i a l'heroi de Gotham City. Dirigida por Matt Reeves, Batman investigarà a un assassí que apunta a l'elit de Gotham amb una sèrie de maquinacions sàdiques. En plataformes destaquen les estrenes de 'Super Pumped: The Battle for Uber', protagonitzada per Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler i Uma Thurman a Movistar+ i la sèrie '¿Sabes quien es?', un thriller de Netflix protagonitzat per Toni Collette i Bella Heathcote basada en la novel·la de Karin Slaughter.

Batman

Després de dos anys pels carrers de Gotham com Batman perseguint criminals, Bruce Wayne només té com aliats a Alfred Pennyworth (Andy Serkis) i el tinent James Gordon (Jeffrey Wright). Quan un assassí apunta a l'elit de Gotham amb una sèrie de maquinacions sàdiques, un rastre de pistes críptiques porta al detectiu a realitzar una investigació que faran que es creuï amb Selina Kyle/alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/El Pingüí (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) i Edward Nashton/Enigma (Paul Dano). A Robert Pattinson, l'acompanyen un elenc format per Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis i Colin Farrell.

ECC Edicions ha fet una recopilació de les obres que inspiren el film i que ara han reeditat com el còmic recopilatori 'Batman: Halloween oscuro' amb guió de Jeph Loeb i el dibuix de Tim Sale; 'Catwoman: el gran golpe de Selina' amb guió de Darwyn Cooke i Ed Brubaker; 'Batman: ego', amb guió de Darwyn Cooke, Paul Grist, Bill Wray, Tim Sale i il·lustracions de Darwyn Cooke, i el clàssic 'Batman: año uno', de Frank Miller.

'Un héroe'

Dirigida per Asghar Farhadi, arriba als cinemes 'Un héroe'. Rahim (Amir Jadidi) ha estat empresonat per un deute que no havia pogut pagar. Durant un permís de dos dies, tracta de convèncer al seu creditor perquè li retiri la seva reclamació de desemborsament d'una part del pagament.

'Hive' (Colmena)

La pel·lícula 'Hive' se situa a Kosovo just després de la guerra, on el marit de Fahrije desapareix. A més del seu dolor, la seva família pateix les conseqüències econòmiques de la guerra. Desenvolupa un petit negoci agrícola, però es toparà amb un entorn que no percep positivament l'empoderament femení.

'Els amors de l'Anaïs'

S'estrena en català 'Els amors de l'Anaïs', de Charline Bourgeois-Tacquet. La protagonista, Anaïs, té uns 30 anys i bona salut econòmica i en l'amor. Un dia coneix el Daniel, que s'enamora d'ella. Però el Daniel té una relació amb l'Emilie, que a la vegada també se sent atreta per l'Anaïs.

'Language Lessons'

Natalie Morales és la directora i també protagonista de 'Language Lessons'. Al film, quan el marit de l'Adam li regala unes classes setmanals d'espanyol, aquest no sap com o on encaixar aquest nou element. Tot i això, després de patir una tragèdia, l'Adam decideix continuar amb les classes i desenvolupa un curiós vincle emocional amb la seva professora d'espanyol.

Movistar+ estrena 'Super Pumped: The Battle for Uber'

La plataforma estrena finalment aquest dijous 'Super Pumped: The Battle for Uber', protagonitzada per Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler i Uma Thurman. La primera temporada de la sèrie gira al voltant de l'ascens i caiguda de Travis Kalanick, el CEO d'Uber que serà finalment acomiadat en una junta extraordinària.

Movistar+ també estrena aquest dimecres 'Más o menos', una 'dramèdia' sobre el viatge personal d'un millenial de gènere fluïd. Una història creada i produïda per Bilal Baig junt amb Fab Filippo ('Save Me'). Bilal Baig també protagonitza la sèrie. Aquest dimecres també s'estrena el documental 'Los Windsor: los príncipes y la prensa', una producció de la BBC, que analitza el paper de la premsa respecte a la monarquia britànica.

HBO Max presenta 'Nuestra bandera significa muerte'

La nova comèdia de la plataforma HBO Max, 'Nuestra bandera significa muerte', s'estrena amb tres episodis de la primera temporada aquest dijous 3 de març. La ficció està remotament inspirada en les aventures de l'aspirant a pirata del segle XVII, Steve Bonnet, interpretat per Rhys Darby, en clau d'humor. El mateix dijous s'estrena 'El turista', un thriller en sis entregues protagonitzat per Jamie Dornan i creada per Harry i Jack Williams. Dornan interpreta un britànic que està sent perseguit per un enorme camió cisterna en una carretera remota del desert vermell d'Austràlia.

'The Boys Presents: Diabolical', a Amazon Prime

Amazon Prime Video estrena el 4 de març aquesta sèrie d'animació de 8 episodis, que s'inspira en l'univers de la sèrie d'èxit 'The Boys'. La ficció està formada d'episodis molt curts -d'entre 12 i 14 minuts de durada-, cada un dels quals té el seu propi estil d'animació. Els capítols revelen històries inèdites a manera de spin off de la sèrie en què s'inspiren.

Netflix estrena la sèrie '¿Sabes quien es?'

La plataforma estrena aquest dijous la sèrie '¿Sabes quien es?', un thriller protagonitzat per Toni Collette i Bella Heathcote basada en la novel·la de Karin Slaughter. Un acte aleatori de violència en un poble tranquil de Georgia té unes conseqüències imprevistes per la jove de 30 anys Andy Oliver i la seva mare, Laura. 'Perdidos en el ártico' s'estrena aquest dimecres a Netflix. El film se situa l'any 1909, quan una expedició àrtica danesa encapçalada pel capità Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) va intentar rebatre els drets esgrimits pels Estats Units sobre el nord-est de Groenlàndia. Mikkelsen farà un viatge pel gel amb Iver Iversen (Joe Cole). Els dos homes aconsegueixen trobar proves que Groenlàndia és una illa, però el viatge de retorn els hi costa més temps de què esperaven.

Filmin estrena 'Tres' i 'Las fantasías'

Arriba a Filmin aquest divendres el drama fantàstic de Juanjo Giménez 'Tres'. Guanyador de la Palma d'Or i nominat als Òscars, el film explica la història d'una dissenyadora de so que des del seu estudi reflexiona sobre les relacions amb la seva exparella, la seva mare i els companys de feina. A poc a poc s'anirà adonant que el seu cervell ha començat a processar el so més tard que la imatge.

També a Filmin s'estrena aquest divendres la comèdia 'Las Fantasias' on es relata la història de sis parelles explosives que fan volar la imaginació per fer possible les seves fantasies més íntimes. Així, es plantegen des de jocs de rol a l'abstinència sexual passant per l'exhibicionisme. La producció s'interessa per la llibertat en l'amor i fins a on s'està disposat a arribar per provar els límits de cadascú. Dimarts que ve la plataforma estrenarà la sèrie 'Valerosas', basada en el còmic de Pénelope Bagieu, coincidint amb el Dia de la Dona, i la primera temporada de la sèrie australiana 'Total control', on un immigrant és utilitzat per la primera ministra per guanyar popularitat.