Farina, aigua, llevat i sal. Aquests són els quatre ingredients que calen per elaborar un pa, que caldrà pastar, fermentar i enfornar. Sembla simple, però portar-ho a la pràctica amb èxit no ho és tant. El pa és un dels productes més consumits, i són molts els que busquen la millor fleca. Una de les entitats que promou el pa qualitat és Panàtics, que reconeix els professionals que busquen l'excel·lència a l'hora d'aconseguir el millor pa. Aquesta associació organitza cada any, la coneguda com a "Ruta del bon pa".

Enguany, ha triat aquests com els millors forns de pa de Catalunya: