Ferran Adrià ofereix poder passar una nit gratis a elBulli1846

El xef Ferran Adrià obre les portes d'elBulli1846 per poder-hi passar una nit a través d’Airbnb. El xef serà l’encarregat de rebre en persona als dos hostes que dormiran a l’antic restaurant en un llit inspirat en la icònica oliva esfèrica d’elBulli. Per primera vegada, elBulli1846 obre les seves portes per una estada única i gratuïta que combina art, història i innovació culinària. L’estada exclusiva a elBulli1846 tindrà lloc del 16 al 17 d’octubre. Es podrà sol·licitar la reserva a partir del 17 d’abril a través d’Airbnb. Adrià confessa que està entusiasmat per “superar nous reptes creatius, compartir aquesta forma de veure el món amb els hostes, que passin una nit aquí i presentar-los-hi el nostre últim capítol com elBulli1846”.

L’estada inclou conèixer Ferran Adrià i descobrir el llegat d’elBullirestaurant; accés exclusiu als seus espais inclòs el magatzem del restaurant o la capella dedicada a Sant Stomak; un sopar en un dels restaurants preferits d’Adrià a prop de Roses; una nit a l’antic restaurant, i després del check-out, els hostes també assistiran a un sopar al restaurant Enigma de Barcelona del cuiner Albert Adrià.